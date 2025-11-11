Корупційна схема в енергетиці: політолог зробив невтішний прогноз щодо наслідків

Гроші, які знайшли під час обшуків у Галущенка та "Енергоатому" / © НАБУ

Операція «Мідас» викрила масштабну корупційну схему в енергетиці. Наслідки такої діяльності можуть зруйнувати зв’язки з партнерами енергетичної коаліції, адже ця справа б’є по репутації.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав політолог Ігор Чаленко, політолог.

За словами Чаленка, важливим аспектом є підвищення вартості електроенергії для населення — коли ставили тариф 4.32 грн за кіловат. Основним бенефіціаром цього підняття став саме «Енергоатом», який вийшов у прибутки.

Він пояснює, що ситуація може зруйнувати зв’язки, на приклад, у межах енергетичної коаліції. І не лише.

«Ця справа репутаційно б’є. Партнери можуть ставити дуже аргументовані питання і щодо контролю, і щодо відновлення. Чи немає там по 10-15% і більше? І це може стосуватися не лише „Енергоатому“, — зазначив Чаленко.

Ситуація набагато складніша, додає він, з точки зору того, як ми переживемо опалювальний сезон в контексті підтримки партнерів.

Чаленко також зазначає, що є багато підстав для відкриття провадження по ледь не державній зраді. І тут виникає нюанс — зміна підслідності загалом справи. Адже у нас державну зраду розслідує не НАБУ, а СБУ.

Як ми писали раніше, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП прийшли з обшуками до міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатому» — там знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.

НАБУ повідомило про реалізацію операції «Мідас», під час якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Робота тривала 15 місяців, було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частина плівок вже оприлюднена.

За словами нардепа Ярослава Железняка, відомі ймовірні особи тих, хто фігурує на записах.