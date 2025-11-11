ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Корупційна схема в енергетиці: політолог зробив невтішний прогноз щодо наслідків

Є ризик, що Україна залишиться без певної підтримки, в тому числі в енергетичному секторі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Гроші, які знайшли під час обшуків у Галущенка та "Енергоатому"

Гроші, які знайшли під час обшуків у Галущенка та "Енергоатому" / © НАБУ

Операція «Мідас» викрила масштабну корупційну схему в енергетиці. Наслідки такої діяльності можуть зруйнувати зв’язки з партнерами енергетичної коаліції, адже ця справа б’є по репутації.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав політолог Ігор Чаленко, політолог.

За словами Чаленка, важливим аспектом є підвищення вартості електроенергії для населення — коли ставили тариф 4.32 грн за кіловат. Основним бенефіціаром цього підняття став саме «Енергоатом», який вийшов у прибутки.

Він пояснює, що ситуація може зруйнувати зв’язки, на приклад, у межах енергетичної коаліції. І не лише.

«Ця справа репутаційно б’є. Партнери можуть ставити дуже аргументовані питання і щодо контролю, і щодо відновлення. Чи немає там по 10-15% і більше? І це може стосуватися не лише „Енергоатому“, — зазначив Чаленко.

Ситуація набагато складніша, додає він, з точки зору того, як ми переживемо опалювальний сезон в контексті підтримки партнерів.

Чаленко також зазначає, що є багато підстав для відкриття провадження по ледь не державній зраді. І тут виникає нюанс — зміна підслідності загалом справи. Адже у нас державну зраду розслідує не НАБУ, а СБУ.

Як ми писали раніше, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП прийшли з обшуками до міністра юстиції України Германа Галущенка та «Енергоатому» — там знайшли мішки з грошима. Кошти зберігалися у гривні, доларах та євро.

НАБУ повідомило про реалізацію операції «Мідас», під час якої було викрито масштабну корупцію в енергетиці. Робота тривала 15 місяців, було проаналізовано понад 1000 годин аудіозаписів. Частина плівок вже оприлюднена.

За словами нардепа Ярослава Железняка, відомі ймовірні особи тих, хто фігурує на записах.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie