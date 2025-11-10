Корупційна схема в сфері енергетики: в одного зі співорганізаторів виявили цікавий "артефакт"

© НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час обшуків в одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики виявила «цікавий артефакт».

Згідно з фото, опублікованим правоохоронцями, на «артефакті» написано «Служба безопасности президента Российской Федерации».

«Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП виявили цікавий артефакт», — пишуть в НАБУ.

Підручник, знайдений у одного з фігурантів

Нагадаємо, НАБУ прийшло з обшуками до співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Сам Міндіч, за даними журналістів, втік з України за кілька годин до обшуків. Однак у ДПСУ не спростовують і не підтверджують цей факт.

Також стало відомо про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка. Обшуки також відбуваються в НЕК «Енергоатом» та ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка.

Згодом НАБУ та САП підтвердили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. За даними НАБУ, учасники схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, серед іншого на «НАЕК „Енергоатом“.