Корупційна схема в сфері енергетики: в одного зі співорганізаторів виявили цікавий "артефакт"
В офісі одного зі співорганізаторів вилучили предмет із виразним «російським слідом».
Спеціалізована антикорупційна прокуратура під час обшуків в одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики виявила «цікавий артефакт».
Згідно з фото, опублікованим правоохоронцями, на «артефакті» написано «Служба безопасности президента Российской Федерации».
«Під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики НАБУ і САП виявили цікавий артефакт», — пишуть в НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ прийшло з обшуками до співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Сам Міндіч, за даними журналістів, втік з України за кілька годин до обшуків. Однак у ДПСУ не спростовують і не підтверджують цей факт.
Також стало відомо про обшуки у міністра юстиції Германа Галущенка. Обшуки також відбуваються в НЕК «Енергоатом» та ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка.
Згодом НАБУ та САП підтвердили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. За даними НАБУ, учасники схеми вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, серед іншого на «НАЕК „Енергоатом“.