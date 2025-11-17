- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1044
- Час на прочитання
- 2 хв
Корупційна справа з Міндічем: Буданов відреагував на розслідування НАБУ і САП
Кирило Буданов підтримав рішення про відсторонення та звільнення підозрюваних.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов уперше прокоментував корупційний скандал, фігурантом якого став співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч (псевдонім «Карлсон»), пов’язаний з державним підприємством «Енергоатом».
У коментарі «24 Каналу» Кирило Буданов зазначив, що антикорупційні органи ефективно спрацювали та своєчасно зупинили протиправні дії. Він наголосив, що подальше рішення у справі має ухвалити суд.
Що саме заявив Буданов
Буданов схвалив оперативність реагування влади та подальші кадрові рішення щодо відсторонення і звільнення причетних осіб.
«Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу — викрили та зупинили жах, що був показаний… А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад», — заявив він.
Він підкреслив, що відповідальність повинна бути невідворотною та юридично виваженою:
«Ми — правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить… Люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані», — наголосив очільник ГУР.
Можливі наслідки для міжнародної підтримки
Очільник розвідки не виключає, що резонансний корупційний випадок може створити додаткові репутаційні ризики для України в очах партнерів. За його словами, цим уже користується російська пропаганда, зокрема у соцмережах.
«Такий ризик існує… Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше 'накручують' негатив у суспільстві», — пояснив Буданов.
Він також закликав українців утриматися від емоційних реакцій, які можуть бути використані ворогом.
«Суспільству боляче… Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу», — додав він.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОПРИЛЮДНЕНІ ЧЕРГОВІ ПЛІВКИ СПРАВИ МІДАС! ФІГУРАНТІВ стає ВСЕ БІЛЬШЕ!
Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з державним підприємством «Енергоатом», у межах якої посадовці, за даними слідства, вимагали у контрагентів від 10% до 15% від суми контрактів.
Подія викликала широкий суспільний резонанс як в Україні, так і на міжнародному рівні, зважаючи на критичність енергетичної сфери під час війни.