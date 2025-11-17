Корупційна справа з Міндічем: Буданов відреагував на розслідування НАБУ і САП

Очільник ГУР оцінив розслідування корупції / © Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов уперше прокоментував корупційний скандал, фігурантом якого став співвласник «Кварталу 95» Тимур Міндіч (псевдонім «Карлсон»), пов’язаний з державним підприємством «Енергоатом».

У коментарі «24 Каналу» Кирило Буданов зазначив, що антикорупційні органи ефективно спрацювали та своєчасно зупинили протиправні дії. Він наголосив, що подальше рішення у справі має ухвалити суд.

Що саме заявив Буданов

Буданов схвалив оперативність реагування влади та подальші кадрові рішення щодо відсторонення і звільнення причетних осіб.

«Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу — викрили та зупинили жах, що був показаний… А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад», — заявив він.

Він підкреслив, що відповідальність повинна бути невідворотною та юридично виваженою:

«Ми — правова держава. Тому, крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить… Люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані», — наголосив очільник ГУР.

Можливі наслідки для міжнародної підтримки

Очільник розвідки не виключає, що резонансний корупційний випадок може створити додаткові репутаційні ризики для України в очах партнерів. За його словами, цим уже користується російська пропаганда, зокрема у соцмережах.

«Такий ризик існує… Він уже прогнозовано почав таку роботу через систему ботів, які ще більше 'накручують' негатив у суспільстві», — пояснив Буданов.

Він також закликав українців утриматися від емоційних реакцій, які можуть бути використані ворогом.

«Суспільству боляче… Але ми маємо самі не перегнути ситуацію так, щоб самим собі перекрити допомогу», — додав він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОПРИЛЮДНЕНІ ЧЕРГОВІ ПЛІВКИ СПРАВИ МІДАС! ФІГУРАНТІВ стає ВСЕ БІЛЬШЕ!

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему, пов’язану з державним підприємством «Енергоатом», у межах якої посадовці, за даними слідства, вимагали у контрагентів від 10% до 15% від суми контрактів.

Подія викликала широкий суспільний резонанс як в Україні, так і на міжнародному рівні, зважаючи на критичність енергетичної сфери під час війни.