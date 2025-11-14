ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Корупційний скандал може зробити Україну сильнішою — Чалий

Україна має діяти швидко й публічно демонструвати готовність долати корупційні виклики, аби уникнути політичних ризиків та зберегти підтримку.

Ігор Бережанський
Валерій Чалий

Валерій Чалий / © Голос Америки

Після масштабного корупційного скандалу у сфері енергетики держава повинна оперативно реагувати на подібні виклики та формувати чіткий наратив боротьби з корупцією.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий.

«У нас є ще кілька місяців для того, щоб уникнути персонального тиску на президента Зеленського у переговорному процесі», — зазначив Чалий.

Далі дипломат уточнив, що, за його словами, ситуація може створити ризики для України: «Я ж не допускаю того, що знайдуться якісь аргументи тиснути на президента ззовні через те, що він залучений в скандалах. З цього слід відразу вийти».

Він наголосив, що це питання стосується всієї держави: «Це президент країни й тут потягнуть всіх разом з ним».

Чалий підкреслив, що наразі необхідна надзвичайно активна інформаційна робота, зокрема — участь українських посольств у різних країнах, аби мінімізувати політичні наслідки скандалу.

«Зараз потрібна інформаційна робота, щоб допомога від США й партнерів продовжувалась», — сказав Чалий, додаючи, що сама наявність скандалу — не головна проблема.

«Адже проблема не в самому скандалі, а в тому, як його вирішать. У воюючій країні це не просто корупційна історія. Це фактично питання оборони й національної безпеки», - додав Чалий.

За словами дипломата, нинішня ситуація — лише частина більшої проблеми: «Це лише вершина айсберга, але я б не хотів, щоб у наступні кілька місяців ми займались розгрібанням цього всього публічно».

Чалий попередив, що інформаційний простір може бути використаний проти України: «Я розумію, що ця історія може дати інформаційну зброю росіянам і не тільки. Є чимало політиків у Європі, які це будуть використовувати».

Він підсумував, що замовчати ситуацію не вдасться, тому треба діяти швидко й рішуче: «Зараз динамічно потрібно працювати на інформаційному полі. Промовчати не вийде, і потрібно показувати наратив боротьби з корупцією. Це буде великим плюсом, якщо країна в умовах війни може подолати такі виклики. Це може дуже сильно підсилити країну, якщо зробити ефективні й швидкі кроки».

Раніше повідомлялося, що фігурантам справи «Енергоатому» Міндічу та Цукерману заблокували активи та на три роки заборонили виводити капітали з України.

Ми раніше інформували, що співвласник «Студії „Квартал-95“ Тимур Міндіч виїхав з України у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах у будинку на вул. Грушевського в Києві.

