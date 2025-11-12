Корупційний скандал в енергетиці: є перші відмови у допомозі від приватних донорів

Енергетика України / © ТСН.ua

Масштабна корупція в енергетичному секторі, викрита НАБУ й САП, негативно вплине на міжнародний імідж нашої держави. Зокрема, Україна вже отримує відмови щодо допомоги від приватних донорів.

Про таке в етері «КИЇВ24» розповів Сергій Нагорняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Він зазначив, що не уявляє, як далі розмовляти з західними партнерами про додаткову підтримку енергетичного сектору напередодні важкої зими.

«От в мене вчора був дзвінок з приватними донорами, які мали купувати трансформатор для Сумської області. І вони, прочитавши новини, сказали, ми вважаємо, що ви можете дозволити собі купити не один трансформатор, вам відомі всі прізвища. Звертайтесь в майбутньому до цих людей. Ми відмовляємося від купівлі», — повідомив Нагорняк.

На жаль, ця ситуація достатньо негативно вплине на наш міжнародний імідж. Напередодні зими росіяни її використають у своїх цілях.

Раніше політолог попередив про невтішні наслідки, які може спричинити корупція в енергетиці. Виявлені факти можуть зруйнувати зв’язки з партнерами енергетичної коаліції.

«Ця справа репутаційно б’є. Партнери можуть ставити дуже аргументовані питання і щодо контролю, і щодо відновлення. Чи немає там по 10-15% і більше? І це може стосуватися не лише „Енергоатому“, — зазначив Чаленко.