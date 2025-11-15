Корупційний скандал: в уряді Італії посперечалися, чи варто далі допомагати Україні

Віце-премʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні / © Reuters

Віце-премʼєр-міністр Італії Маттео Сальвіні заявив, що надання допомоги Україні може «підживити корупцію».

Його слова спричинили публічний конфлікт із міністром оборони Гвідо Крозетто, повідомляє агенція Reuters.

Сальвіні, коментуючи корупційний скандал у сфері енергетики, що спалахнув в Україні в останні дні, заявив:

«Мені здається, що з’являються корупційні скандали, в які втягнутий український уряд, тому я не хотів би, щоби гроші італійських робітників і пенсіонерів використовували для підживлення подальшої корупції».

Він також висловив скепсис щодо кінцевого результату підтримки, заявивши, що додаткове постачання зброї нібито не допоможе Україні.

Більше того, за словами Сальвіні, останні події на фронті показують: «Мені здається, що те, що відбувалося останніми годинами з просуванням російських військ, свідчить нам, що в інтересах усіх, і насамперед України, зупинити війну».

Коментарі віце-премʼєра викликали негайну реакцію з боку міністра оборони Гвідо Крозетто.

На прохання журналістів відповісти на заяви колеги він наголосив, що відмова від підтримки України є неприйнятною.

«Я розумію занепокоєння Маттео Сальвіні, але я не суджу країну на основі двох корумпованих осіб. Ми намагаємося допомогти цивільному населенню, яке страждає від 93% російських атак», — сказав міністр оборони Італії.

За словами Крозетто, припинення допомоги було б «абсурдно», адже Україна продовжує зазнавати масованих ударів, і підтримка партнерів залишається критично важливою.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що без боротьби з корупцією Україна не зможе вступити в Євросоюз.

Ми раніше інформували, що голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев став на захист чиновника НБУ Олійника, звинуваченого у корупції.