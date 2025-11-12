Корупційний слід у Міноборони: як компанія Міндіча спробувала нажитися на бронежилетах для ЗСУ

Тімур Міндіч / © ТСН

У соцмережах і медіа набирає обертів корупційний скандал, пов’язаний із бізнесменом Тимуром Міндічем.

Як стверджує народний депутат Олексій Гончаренко, деталі справи, над якою працює НАБУ, можуть стосуватися не лише енергетики, а й оборони — зокрема, закупівель бронежилетів.

“Учора НАБУ згадували, що Міндіч замішаний і в схемах на оборонці. Поки що про це офіційно не повідомили, але ось історія, можна сказати з перших вуст”, — написав Гончаренко.

За його словами, йдеться про спробу компанії, пов’язаної з Міндічем, поставити армії низькоякісні бронежилети, які в результаті не потрапили на фронт лише завдяки військовим, що відмовилися їх приймати.

Деталі цієї історії оприлюднила журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Вона стверджує, що понад рік добивалася скасування контракту між Міністерством оборони та компанією "Мілікон", яку пов’язують із Тимуром Міндічем.

За словами Ніколаєнко, мова йде про тендер на 75 тисяч бронежилетів загальною вартістю 1,6 млрд грн, оголошений Департаментом державних закупівель (ДОТ). Першим переможцем стала маловідома компанія “Фортеця захисту”, але через відсутність ліцензії контракт із нею не підписали.

Через місяць було проведено новий тендер — уже на 200 млн грн, де перемогла щойно зареєстрована фірма “Мілікон”, яка, за твердженням Ніколаєнко, скопіювала зразки бронежилетів у попереднього учасника.

“У підсумку замість ізраїльських бронежилетів в Україну приїхало китайське низькоякісне спорядження, яке прострілювалося й було криво пошите”, — розповіла вона.

Контракт із “Міліконом” розірвали в останній момент — після численних скарг і відмов військових приймати товар. Гроші, за її словами, держава не встигла виплатити, проте контракт став прикладом “втручання бізнесових інтересів у державні оборонні закупівлі”.

Що відомо про скандал із Міндічем

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ провело обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, міністра енергетики Германа Галущенка, його колишнього радника Ігоря Миронюка та в офісах ДП “Енергоатом. Розслідування стосується розкрадання коштів держпідприємства через фіктивні контракти та придбання елітної нерухомості.

Експерти припускають, що енергетичний скандал може мати продовження у сфері оборонних закупівель, оскільки фігуранти обох кейсів частково збігаються.

Також повідомлялось, що основний фігурант корупційної схеми в енергетиці — бізнесмен Тимур Міндіч — міг мати неформальний вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Рустем Умєров відреагував на публікації про нібито вплив бізнесмена Тимура Міндіча на його роботу в Міноборони. За словами Умєрова, контракт із компанією було розірвано через невідповідність продукції, а жодного "впливу" не існувало.