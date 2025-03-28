Коригували удари по Донеччині: СБУ затримала двох російських агентів

Зловмисників затримала СБУ / © twitter/СБУ

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Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які коригували російські удари по позиціях Сил оборони на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ.

«Кожен з агентів діяв у чітко визначеній місцевості та підтримував зв’язок зі своїм куратором у Росії. Одна із затриманих — 41-річна жінка, підприємиця з Краматорська, яка прикривалася виїзною торгівлею продуктами. Під час своїх поїздок вона шпигувала за блокпостами й оборонними позиціями, використовуючи Google карти для фіксації військових об’єктів і передавання їх ФСБ», — йдеться у повідомленні.

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Другою особою виявився 42-річний житель Слов’янська, який працював на російську військову розвідку (ГРУ). За завданням окупантів він шукав штаби та командні пункти Сил оборони, пересуваючись територією громади і стежачи за місцями скупчення українських військ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їхньої підривної діяльності на користь Росії.

Обом повідомлено про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану» (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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