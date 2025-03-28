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Коригували удари по Донеччині: СБУ затримала двох російських агентів
Зрадники передавали координати для ракетних та авіаційних ударів російському командуванню.
Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які коригували російські удари по позиціях Сил оборони на Донеччині.
Про це повідомляє СБУ.
«Кожен з агентів діяв у чітко визначеній місцевості та підтримував зв’язок зі своїм куратором у Росії. Одна із затриманих — 41-річна жінка, підприємиця з Краматорська, яка прикривалася виїзною торгівлею продуктами. Під час своїх поїздок вона шпигувала за блокпостами й оборонними позиціями, використовуючи Google карти для фіксації військових об’єктів і передавання їх ФСБ», — йдеться у повідомленні.
Другою особою виявився 42-річний житель Слов’янська, який працював на російську військову розвідку (ГРУ). За завданням окупантів він шукав штаби та командні пункти Сил оборони, пересуваючись територією громади і стежачи за місцями скупчення українських військ.
Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами їхньої підривної діяльності на користь Росії.
Обом повідомлено про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану» (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою і можуть отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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