Коригували удари по Києву: СБУ затримала ще трьох російських агентів

СБУ затримала ще трьох російських агентів

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СБУ затримала ще трьох російських агентів. Вони коригували удари РФ по Києву

Про це повідомляє СБУ.

Працювали на ГУР

Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів росіян по столиці України. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони.

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© СБУ

“За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але “замикалися” на одного куратора — співробітника гру, особу якого вже ідентифікувала контррозвідка СБУ”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що затриманий російський шпигун проживав в Україні в “режимі очікування”, а після початку повномасштабної війни його “активувала” воєнна розвідка РФ. Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки.

“Щоб мати доступ до “оглядового майданчика” будинку, агент використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень”, — повідомили в СБУ.

© СБУ

За даними Служби, інші двоє фігурантів є чинним та колишнім працівниками оборонних компаній України. Один із них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший — “втемну” випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з агентурними “звітами”. Також виявлено квадрокоптер, за допомогою якого один з агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

Як зазначається, слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

© СБУ

Двоє зловмисників перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує серйозний термін ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки України попередила ще один теракт. Так, бійці затримали агента ФСБ, який намагався підірвати Херсонський ТЦК.