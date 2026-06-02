Удар по Дніпру: ексвійськовий з паспортом РФ коригував вогонь ворога

СБУ затримала коригувальника атак по Дніпру / © Служба безпеки України

Правоохоронці затримали ворожого агента, який допомагав окупантам готувати комбіновану ракетно-дронову атаку по Дніпру. Зловмисником виявився колишній військовий, якому тепер загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляють СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура.

За інформацією контррозвідки, затриманий — уродженець Криничанського району Дніпропетровської області, який має паспорт громадянина РФ. Російські спецслужби залучили його до співпраці через один із прокремлівських Telegram-каналів, де фігурант сам активно шукав виходи на ворога.

Агент ворога відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.

У такий спосіб росіяни шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар.

Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони. Під час розвідвилазок на власному авто він об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору інформації.

Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, що в СБУ стверджують, що зловмисник причетний до коригування російських атак по Дніпру у ніч на 2 червня.

Проте прокуратура стверджує, що чоловіка затримано 16 квітня 2026 року і з того часу він перебуває під вартою.

Зауважимо, що, судячи з фото та опублікованої інформації, йдеться про одну і ту ж особу.

Нагадаємо, 2 червня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпро, застосувавши ракети та ударні безпілотники.

Серед жертв атаки — двоє дітей: хлопчик 2023 року народження та 8-річна дитина. За оновленими даними, загалом внаслідок атаки у Дніпрі загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення.

