Удар по Дніпру: ексвійськовий з паспортом РФ коригував вогонь ворога
У Дніпрі затримали колишнього військового з російським паспортом, який наводив удари росіян.
Правоохоронці затримали ворожого агента, який допомагав окупантам готувати комбіновану ракетно-дронову атаку по Дніпру. Зловмисником виявився колишній військовий, якому тепер загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомляють СБУ та Дніпропетровська обласна прокуратура.
За інформацією контррозвідки, затриманий — уродженець Криничанського району Дніпропетровської області, який має паспорт громадянина РФ. Російські спецслужби залучили його до співпраці через один із прокремлівських Telegram-каналів, де фігурант сам активно шукав виходи на ворога.
Агент ворога відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.
У такий спосіб росіяни шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар.
Для збору розвідданих зловмисник виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони. Під час розвідвилазок на власному авто він об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору інформації.
Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога.
Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зауважимо, що в СБУ стверджують, що зловмисник причетний до коригування російських атак по Дніпру у ніч на 2 червня.
Проте прокуратура стверджує, що чоловіка затримано 16 квітня 2026 року і з того часу він перебуває під вартою.
Зауважимо, що, судячи з фото та опублікованої інформації, йдеться про одну і ту ж особу.
Нагадаємо, 2 червня російська армія здійснила масовану атаку на Дніпро, застосувавши ракети та ударні безпілотники.
Серед жертв атаки — двоє дітей: хлопчик 2023 року народження та 8-річна дитина. За оновленими даними, загалом внаслідок атаки у Дніпрі загинули 16 людей, ще 42 дістали поранення.