Коригував удари РФ по українських захисниках: СБУ затримала клірика УПЦ МП

Клірик УПЦ МП який шпигував длят ФСБ / © СБУ

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СБУ затримала клірика УПЦ МП, який коригував російські удари по українських захисниках. Він погодився шпигувати для ФСБ на Донеччині в обмін на “евакуацію” його сім’ї до Росії.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі справи

За матеріалами справи, клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії та писала листа Путіну на отримання громадянства РФ для її матері та сестри з України. Після цього на фігуранта дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби. В обмін на співпрацю він пообіцяв протоієрею вивезти його родину до Росії з оформленням громадянства країни-агресора і допомогою на перший час.

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“Погодившись на “пропозицію”, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі”, — йдеться у повідомленні.

За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію. Втім СБУ зірвали ворожі наміри та затримали зрадника, не давши йому відправити звіт із розвідданими до ФСБ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)”, — зазначили у відомстві.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента російської військової розвідки, який працював на ворога, перебуваючи в лавах Збройних сил України.