Користувачі "Дії" виявили прикру помилку: про що йдеться

У застосунку Дія сталася помилка / © УНІАН

У застосунку «Дія» сталася помилка: місто Костянтинівка, що на Донеччині, було віднесене до Російської Федерації.

Про це йдеться у дописі користувача Сергія Соколова в соцмережі Х.

У його свідоцтві про народження місто Костянтинівка помилково віднесли до РФ.

«„Місто Костянтинівка, Донецька область, Російська Федерація“ — знайомтеся — це „Дія“ і її бачення територіальної цілісності України», — написав користувач.

На інцидент в «Дії» відреагували та надіслали відповідь у соцмережі Х.

Команда, що відповідає за реєстр, вже працює над усуненням проблеми, щоб уникнути таких випадків у майбутньому.

«Поспішаємо розповісти детальніше, чому трапилась така ситуація. Ми вже з’ясували, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку. Команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним вирішенням, щоб подібні випадки не траплялис», — йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше йшлося про скасування заявки на обмін водійського в "Дії". В МВС порадили перевіряти прізвище, ім’я, по батькові та інші дані перед підтвердженням заявки в застосунку.