- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 1 хв
Користувачі "Дії" виявили прикру помилку: про що йдеться
У свідоцтві про народження одного з користувачів Костянтинівку до РФ.
У застосунку «Дія» сталася помилка: місто Костянтинівка, що на Донеччині, було віднесене до Російської Федерації.
Про це йдеться у дописі користувача Сергія Соколова в соцмережі Х.
У його свідоцтві про народження місто Костянтинівка помилково віднесли до РФ.
«„Місто Костянтинівка, Донецька область, Російська Федерація“ — знайомтеся — це „Дія“ і її бачення територіальної цілісності України», — написав користувач.
На інцидент в «Дії» відреагували та надіслали відповідь у соцмережі Х.
Команда, що відповідає за реєстр, вже працює над усуненням проблеми, щоб уникнути таких випадків у майбутньому.
«Поспішаємо розповісти детальніше, чому трапилась така ситуація. Ми вже з’ясували, що помилки припустився реєстратор НАІС під час внесення архівного актового запису в реєстр, на основі даних якого генеруються актові записи в мобільному застосунку. Команда НАІС уже працює над виправленням та глобальним вирішенням, щоб подібні випадки не траплялис», — йдеться у відповіді.
Нагадаємо, раніше йшлося про скасування заявки на обмін водійського в "Дії". В МВС порадили перевіряти прізвище, ім’я, по батькові та інші дані перед підтвердженням заявки в застосунку.