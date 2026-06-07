Кошеня опинилося у смертельній пастці в Кременчуці: рятувальникам довелося ламати бетон (фото)

У Кременчуці кошеня застрягло між бетонними конструкціями / © ДСНС

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У Кременчуці надзвичайники допомогли маленькому кошеняті, яке опинилося у пастці між бетонними конструкціями на території одного з місцевих кафе.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Полтавській області.

Інцидент стався 7 червня. Перехожа почула жалібне нявчання та виявила, що тварина не може самостійно вибратися з вузького простору між бетонними плитами.

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© ДСНС

Очевидці намагалися допомогти кошеняті власними силами, однак безуспішно, після чого викликали рятувальників.

© ДСНС

Працівники ДСНС, які прибули на місце, використали спеціальний інструмент, щоб обережно розкрити бетонну конструкцію та дістати налякану тварину.

На щастя, кошеня не отримало травм.

Після порятунку історія отримала щасливе продовження — небайдужі люди одразу забрали чотирилапого до себе додому.

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У ДСНС нагадали, що рятувальники регулярно допомагають не лише людям, а й тваринам, які потрапляють у небезпечні ситуації. Нещодавно на Полтавщині надзвичайники також врятували собаку, який впав у криницю.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що чоловік надіслав кота поштою. Суд виніс вирок 20-річному юнаку, який запакував власну кішку в коробку та надіслав її поштою до іншої країни.

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