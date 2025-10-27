Кошенята, яких врятували після обстрілу Києва, знайшли домівки: щемливі фото

Кошенята, який врятували після обстрілу Києва

Троє маленьких кошенят, яких врятували після обстрілу Києва, знайшли домівку. Їх забрали до сімей.

Про це повідомляє ДСНС.

Кошенята, який врятували після обстрілу Києва / © ДСНС

Як написали рятувальники, тепер пухнастикам не доведеться спати у коробці, на них не чекає холодна вулиця. Замість цього вони отримали теплі ліжечка та турботливі сім’ї.

«Усі, хто доклав зусиль задля збереження маленьких життів, доводять: наша людяність і добрі серця невразливі до ворожих ракет! Щиро радіємо за пухнастиків і цим прикладом заохочуємо завжди допомагати всім, хто опинився у біді й потребує підтримки», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, трьох кошенят виявили під час ліквідації наслідків атак РФ по Києву.

«Попередньо, це одна дівчинка і два хлопчики. Якщо у вас є бажання забрати їх до себе, щоб не віддавати їх до притулку, можете нам написати повідомлення, Головне управління ДСНС у місті Києві, і допомогти цим кошенятам вижити. Дякую вам», — завершив рятувальник.