Кошти астрономічні: аналітики підрахували, у скільки стане "закрити небо" над Україною винищувачами F-16

Одна ескадрилья - це 12 машин, в одній бригаді - 3 ескадрильї, загалом мова повинна йти про 180 літаків.

П'яти авіаційних бригадах для повноцінного захисту неба України, а мова йде про 180 винищувачів, обійдеться орієнтовно в 29,25 млрд доларів. А із літаками ДРЛВ та повітряними танкерами йдеться про 32,3 млрд доларів.

Таку підрахунки наводять аналітики Defence Express.

Нагадаємо, що речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що для надійного захисту необхідно "щонайменше 5 бригад, у кожній три ескадрильї - це була б така кількість літаків, яка зможе забезпечити охорону повітряного простору разом з системами ППО такої величезної держави як Україна". Автори видання додають, що одна ескадрилья - це 12 машин, в одній бригаді - 3 ескадрильї, загалом мова повинна йти про 180 літаків.

Також до п'яти авіаційних бригад необхідно додати важливий компонент їх бойової ефективності - літаки ДРЛВ. Йдеться про GlobalEye від Saab. Такий літак коштував для Швеції близько 355,5 млн доларів, про що свідчить контракт за 2022 рік від шведських повітряних сил. Ще п'ять GlobalEye - 1,77 млрд доларів.

Окрім ДРЛВ, необхідно ще закупити повітряні танкери. На ринку такі літаки, як Airbus A330 MRTT коштують десь 330 млн доларів. Тобто за 5 таких машин ще 1,3 млрд доларів. Загалом виходить 32,3 млрд доларів.

"У випадку України ціни реального контракту будуть ще більшими, бо мова буде йти про значно більшу пропорцію у вартості контракта озброєння, яке необхідно закуповувати повністю, в той час, коли Фінляндія й так має запаси ракет та бомб під західні машин", - йдеться на сайті видання.

Аналітики Defence Express наголошують, що це лише витрати на закупівлю, бо експлуатація літаків також передбачає поточні витрати, а також проведення їх модернізацію та ремонту.

Нагадаємо, політичний оглядач США назвав два ключові фактори щодо ухвалення позитивного рішення США передати Україні сучасні винищувачі F-16.

Стали відомі строки прибуття "Леопардів" та подарунків від Великої Британії та США

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