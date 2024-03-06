Кошти на снаряди майже всі зібрали: коли Україна може отримати від Європи 800 тисяч снарядів

точні терміни будуть залежати від контрактів та графіків постачання і можуть бути змінені.

Країни-партнери нашої держави виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі 800 тисяч артснарядів. Відбулося це в рамках ініціативи Чехії.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, співрозмовники видання заявляють, що снаряди можуть бути поставлені Україні протягом кількох тижнів. Проте точні терміни будуть залежати від контрактів та графіків постачання і можуть бути змінені.

Водночас Чехія, яка виступила з цією ініціативою, буде фігурувати у ролі посередника з країнами, які готові фінансувати купівлю боєприпасів для нашої держави.

Нагадаємо, що у Чехії закликають до розширеної допомоги Україні, зокрема до можливої присутності військ на нашій території.

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