Коштують, як авто: який вигляд мають кошенята, яких продають за 100 тисяч у Києві та Дніпрі

Коштують, як авто: який вигляд мають кошенята, яких продають за 100 тисяч у Києві та Дніпрі

У котиків незвичний золотистий окрас.

У Дніпрі на онлайн-дошці оголошень з'явилася публікація, де продають кошеня за 50 тисяч гривень. Водночас у Києві за чотирилапого просять ще більше.

Відповідні повідомлення з'явилися на одній із інтернет-платформ.

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Так, британського короткошерстого кота, якому на вигляд якому менше року, в Дніпрі продають майже за 51 тисяч гривень. Таку вартість пухнастий заслужив завдяки своєму незвичайному забарвленню — у тварини шерсть золотистого кольору.

На кота у нинішніх господарів є документи і перелік щеплень, які він вже отримав. За словами продавця, малюк лагідний і ручний.

Але така вартість за котика — не межа. У столиці чотирилапого продають за 53 тисячі гривень. У нього теж золотистий окрас, а сам він — лагідний і добрий.

"Привчений до чистоти і порядку. Успадкував від батьків шикарну мордочку, ласкавий, добрий характер. Професійно вирощений, адаптований до домашнього утримання", — зазначили автори оголошення.

Нагадаємо, що фахівці склали перелік автомобілів, які можна купити в Україні вартістю до двох тисяч доларів.

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