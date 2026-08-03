"Космічна війна" може стати реальністю: Росія готує нову зброю проти України

Супутник у космосі / © Pixabay

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Росія створює супутникове угруповання «Рассвет», яке може створити нову загрозу для України — протидія дронам противника може перейти у площину космічної війни та ударів по космодромах РФ.

Про це в етері «Еспресо» та Slawa.TV розповів військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

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За його словами, у разі зростання угруповання час, коли російський супутник перебуває в зоні покриття України та може забезпечувати зв’язок для управління БпЛА, може зрости до безперервного покриття.

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Окрім того, використання супутникового зв’язку може суттєво ускладнити роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

«Фактично цей дрон стає керованим і не піддається засобам протидії радіоелектронної боротьби. Це дуже небезпечно, тому що без фізичного знищення цього дрона нічого з ним зробити не зможемо. Ця система масштабування та розгортання може створити дуже серйозну загрозу для нас», — попередив експерт.

Покриття супутників RASSVET під час прольоту над Україною / © Український мілітарний портал

Грабський зауважив, що в перспективі Росія може сформувати угруповання, щоб забезпечувати значно довші періоди супутникового зв’язку. Він попередив про «серйозну небезпеку» для України.

«Вони можуть дійсно створити таке угруповання цих супутників, яке може забезпечити тривале вікно можливостей аж до 24 годин. Звісно, це відбудеться не через місяць, не через пів року, але вони в цьому напрямку працюють і масштабують», — сказав він.

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На його думку, у відповідь Україні доведеться шукати способи протидії російській супутниковій інфраструктурі, знищуючи її.

«Не виключаю, що нам треба вже переходити до того, що називається "космічною війною", щоб просто знищувати ці супутники», — пояснив полковник.

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