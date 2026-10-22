Українці можуть вимагати перерахунку плати за опалення

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Якщо опалення в Україні не надають або воно не відповідає встановленим вимогам, споживачі можуть вимагати перерахунку плати. Водночас важливо правильно зафіксувати порушення та врахувати умови договору з постачальником.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Як зафіксувати порушення

Температура в житлових приміщеннях має бути не нижчою за +18 °C. Якщо батареї холодні або опалення не надають, споживач може вимагати перевірки якості послуги та перерахунку плати. Це стосується також споживачів з індивідуальним опаленням, які продовжують отримувати окремі складові централізованої послуги, зокрема, опалення місць загального користування, – за умови, що для цього є законні підстави.

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Для фіксації порушення потрібно звернутися до виконавця послуги та вимагати перевірки. Її результати оформлюють актом-претензією.

Якщо представник виконавця не прибув для перевірки або безпідставно відмовився підписати акт, споживач може скласти його самостійно за участю щонайменше двох інших споживачів, які проживають у сусідніх приміщеннях будинку. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України № 1145.

Складений акт потрібно надіслати виконавцю рекомендованим листом. Якщо теплопостачальник відмовляється перераховувати плату за неякісну послугу, споживач може звернутися до контролюючого органу. Водночас судова практика показує, що теплопостачальники також оскаржують приписи про необхідність перерахунку.

Коли можуть перерахувати плату за опалення

Суди можуть зобов’язати теплопостачальника перерахувати плату як через недостатню температуру в квартирі, так і через фактичну відсутність опалення. Однак самого невдоволення якістю комунальної послуги недостатньо: споживачеві потрібно підтвердити порушення, а заявлені вимоги мають бути обґрунтованими.

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Наприклад, рішення Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області зобов’язало СП ТОВ «Світловодськпобут» перерахувати плату за централізоване опалення через його відсутність і неналежну якість послуги.

Позивачка повідомила, що взимку 2018–2019 років опалення періодично зникало. Наприкінці грудня та на початку січня температура в помешканні жінки падала до +9…+12°C, а в лютому не перевищувала +15°C (за норми +18°C, а для кутових кімнат – +20°C).

Мешканці зверталися до теплопостачальника, складали акти-претензії та фіксували показники термометра. Проте представники підприємства не приходили для перевірки. У суді сусіди підтвердили, що в квартирах було холодно, а температура в окремих помешканнях опускалася до +6°C. Однією з причин проблем з опаленням був недостатній тиск у трубах.

Теплопостачальник визнав перебої, але зазначив, що вже не нараховував плату за окремі періоди відсутності опалення. Також підприємство стверджувало, що будинок не був підготовлений до опалювального сезону.

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Суд визнав, що представник виконавця не прибув у встановлений строк для перевірки якості послуги або безпідставно відмовився підписати акт-претензію. Документ вважається дійсним, якщо його підписали щонайменше два споживачі.

Нормативна температура повітря становила +18°C у житлових приміщеннях і +20°C у наріжних кімнатах. Якщо температура була нижчою, а допустимий строк відхилення перевищував 12 годин на добу, плату потрібно зменшувати на 5% за кожен градус відхилення за період порушення.

Крім того, у цьому випадку будинок не мав лічильника теплової енергії, а неналежну якість послуги підтверджували акти-претензії та інші докази. Суд зобов’язав теплопостачальника провести перерахунок через відсутність опалення та зниження його якості.

Скарг може бути недостатньо

Водночас навіть зафіксовані порушення не гарантують, що суд задовольнить усі вимоги споживача. Це доводить рішення Київського районного суду Полтави у справі проти КП «Харківські теплові мережі».

Позивач вимагав списати йому 3 780,90 грн за гарячу воду та 1 769,99 грн за опалення за період із січня 2019 по грудень 2021 року. Чоловік скаржився, що вода в крані мала лише 32–37°C (за норми +50…+75°C), а батареї гріли до 35°C, проте комунальники ігнорували його звернення.

Підприємство позов не визнало: за їхніми словами, нарахування були законними, а перевірка 3 грудня 2021 року показала в помешканні норму – +22°C (мінімальна норма – +18°C, для кутових кімнат – +20°C).

Акти-претензії справді підтвердили, що в окремі дні гаряча вода була захолодною (+39°C, +48°C та +43°C). Проте виявилося, що тепловики вже провели перерахунок за ці дні, зменшивши платіжки на суми від 8,81 до 30,67 грн. Доказів того, що послуги були неякісними в інші дні, позивач надавати не зміг. У результаті суд повністю відмовив у задоволенні позову.

Квартира відключена від опалення

Ще одна категорія спорів стосується квартир, які фактично відключені від централізованого опалення, але за які продовжують нараховувати плату.

Прикладом є справа Приморського районного суду Одеси, який 27 травня 2026 року зобов’язав КП «Теплопостачання міста Одеси» списати борги власниці квартири, відключеної від мережі ще у 2013 році.

До грудня 2025 року жінці нарахували 65 182 грн боргу за тепло, якого вона фактично не отримувала. Позивачка вимагала скасувати нарахування за період з листопада 2023 по грудень 2025 року, пояснивши, що від опалення відрізано весь флігель будинку.

Підприємство наполягало, що відключення було «не за процедурою», а тому власниця зобов’язана сплачувати 25% від загального тепла будинку на спільні потреби.

Суд вивчив документи самого ж КП, і ще 2019 року з 26 квартир будинку 20 вже були без централізованого опалення.Оскільки від мережі відрізали весь флігель, теплові мережі не опалювали ані спільні, ані технічні приміщення цієї частини будинку. Нарахування за послугу, яка фактично не надавалася, суд визнав незаконними.

У результаті суд повністю задовольнив позов і зобов’язав комунальників перерахувати платіжки за два роки (із листопада 2023-го до грудня 2025-го) без урахування тепла на квартиру.

Що варто врахувати споживачам

Результат спору залежить від обставин конкретної ситуації та доказів, які надають сторони. Якщо опалення не відповідає нормативам, важливо зафіксувати температуру, звернутися до виконавця послуги та оформити акт-претензію. Якщо підприємство не реагує, необхідно зберігати документи, які підтверджують звернення та порушення.

Водночас слід перевірити, чи не проводив виконавець перерахунок за відповідні періоди раніше, і обґрунтувати суму, яку споживач вимагає повернути або виключити з нарахувань.

Хто може отримати знижку 50% на комуналку та не платити пеню

Багатодітні сім’ї можуть отримати 50% знижки на комуналку, але лише якщо дохід на кожного члена родини не перевищує 4 660 гривень на місяць. Якщо дохід на одного члена сім’ї вищий за цю суму, скористатися пільгою на комунальні послуги не вдасться. Проте родина може звернутися за житловою субсидією – це окремий механізм підтримки, який розраховується за іншими правилами.

Також пояснили, хто не платитиме пеню за комуналку під час війни. Воєнний стан не звільняє українців від обов’язку оплачувати житлово-комунальні послуги. Однак для мешканців територій, де тривають або можливі бойові дії, а також для власників пошкодженого через війну житла діють спеціальні гарантії.

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