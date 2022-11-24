Костя буде жити, Віка бігатиме: у Львові лікарі провели надскладні операції під час вимкнення світла

Операції не переривалися на жодну хвилину.

Львівські лікарі зробили операцію 11-річній дівчинці Вікторії під час відключення світла внаслідок масованих ударів РФ 23 листопада. У дитини було планове втручання на стегні.

В той самий час в операційній поруч рятували життя підлітка Кості, якому терміново вирізали апендицит.

Про це повідомляють фахівці МОЗ.

За словами хірурга Олександра Щурковського, який оперував дівчинку, на цю операцію Віка чекала дуже сильно.

"Уявіть, як це дитині чекати можливості побігати з однолітками", — зазначає лікар.

"Розпочали за розкладом. Потім почалась тривога, а за нею — гупання “прильотів”: російські покидьки кудись влучили — і зникло світло", — ділиться лікар.

Однак операція не переривалася на жодну хвилину. Лікарня автоматично переключилася на генератори.

В той самий час в операційній поруч рятували життя підлітка Кості, якому терміново вирізали апендицит. Мабуть, ще десятки, якщо не сотні життів українців по всій країні.

"Операція Віки минула вдало. Бігатиме. Підліток Костя — жити. А українці — вистоять", — додають медики.

Нагадаємо, як українські лікарі з ліхтариками рятують життя під час блекауту.

Нагадаємо, в Інституті серця в Києві електроенергія зникла просто під час операції, яку проводили дитині, проте хірурги продовжили роботу.

Львівські кардіохірурги у напівтемряві робили складну операцію на серці.

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