ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Кота Боба знайшли на узбіччі без трьох лап: як допомогти тварині пережити зиму

Зооволонтери закликають небайдужих допомогти тваринам пережити зиму.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Кота Боба знайшли на узбіччі без трьох лап: як допомогти тварині пережити зиму

Кіт Боб / © facebook.com/UAnimals.official

Зооволонтери збирають кошти для опалення притулків для тварин. Вони розповіли історію кота Боба, якого знайшли на узбіччі з трьома відрізаними лапами і тепер він мешкає у такому притулку.

Про це пише UAnimals.

Зооактивісти розповіли історію кота Боба. Тварину знайшли на узбіччі з трьома відрізаними лапами. Попри нестерпний біль, кіт хапався за життя.

На щастя, Боб потрапив під опіку конотопської зоозахисної організації «Друзі тварин». Його довго лікували і тварина вижила.

«Тоді він згасав просто на очах. Сьогодні Боб має лише одну лапку, та зате велике, добре і вдячне серце. Він ніжний, лагідний, дарує тепло кожному, хто до нього підходить. Дякуючи небайдужим людям, ми змогли подарувати йому шанс на рухливе життя — купили спеціальний візочок. Зараз Бобчик знайомиться з ним і вже зовсім скоро зробить свій перший крок після довгих місяців без повноцінного руху», — розповіла очільниця притулку.

Волонтери зазначають, що є мінімальні шанси, що Боба заберуть у родину, а тому ймовірно він мешкатиме у притулку до кінця своїх днів. Ця зима буде непростою не лише для людей, а й для тварин, а тому подібним прихисткам потрібна допомога, щоб хвостики пережили холоди.

«Будь ласка, долучіться до Зимового збору на тепло для притулків за посиланням у коментарях. Ми відкрили цей збір, аби підтримати взимку аж 20 притулків. Боб потребує тепла як ніколи. Завдяки вашим пожертвам йому буде тепло всю зиму», — наголосили в UAnimals.

Допомогти проєкту зігріти тварин взимку можна за посиланням.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie