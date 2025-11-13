Кота Боба знайшли на узбіччі без трьох лап: як допомогти тварині пережити зиму

Кіт Боб / © facebook.com/UAnimals.official

Зооволонтери збирають кошти для опалення притулків для тварин. Вони розповіли історію кота Боба, якого знайшли на узбіччі з трьома відрізаними лапами і тепер він мешкає у такому притулку.

Про це пише UAnimals.

Зооактивісти розповіли історію кота Боба. Тварину знайшли на узбіччі з трьома відрізаними лапами. Попри нестерпний біль, кіт хапався за життя.

На щастя, Боб потрапив під опіку конотопської зоозахисної організації «Друзі тварин». Його довго лікували і тварина вижила.

«Тоді він згасав просто на очах. Сьогодні Боб має лише одну лапку, та зате велике, добре і вдячне серце. Він ніжний, лагідний, дарує тепло кожному, хто до нього підходить. Дякуючи небайдужим людям, ми змогли подарувати йому шанс на рухливе життя — купили спеціальний візочок. Зараз Бобчик знайомиться з ним і вже зовсім скоро зробить свій перший крок після довгих місяців без повноцінного руху», — розповіла очільниця притулку.

Волонтери зазначають, що є мінімальні шанси, що Боба заберуть у родину, а тому ймовірно він мешкатиме у притулку до кінця своїх днів. Ця зима буде непростою не лише для людей, а й для тварин, а тому подібним прихисткам потрібна допомога, щоб хвостики пережили холоди.

«Будь ласка, долучіться до Зимового збору на тепло для притулків за посиланням у коментарях. Ми відкрили цей збір, аби підтримати взимку аж 20 притулків. Боб потребує тепла як ніколи. Завдяки вашим пожертвам йому буде тепло всю зиму», — наголосили в UAnimals.

Допомогти проєкту зігріти тварин взимку можна за посиланням.