Колишній керівник ТЦК на Одещині Аркадій Васькевич / © ГО Альтернатива

Доповнено додатковими матеріалами

Статки сім’ї ексвійськкома Овідіопольського району Аркадія Васькевича складають близько 50 млн грн. До переліку входять котедж біля моря, три квартири та шість автомобілів, придбаних або отриманих у користування після початку великої війни.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо» ТЦК — справа сімейна.

ДБР уже розслідує діяльність Васькевича, підозрюючи його у збагаченні на схемах для тих, хто намагався уникнути призову.

Журналісти «Слідства.Інфо» верифікували наявність майна безпосередньо в Одесі, підтвердивши, що родина посадовця почала активно обростати розкішшю саме в останні кілька років.

У матеріалі йдеться про двох військовослужбовців — Аркадія та Богдана Васькевичів — які донедавна були топ-ТЦКівцями в Одесі та області.

Аркадій Васькевич — багаторічний військовослужбовець та до минулого року очільник Овідіопольського рТЦК та СП. Богдан Васькевич — експрацівник районних територіальних центрів та соціальної підтримки Одеси та області. Щонайменше 8 років він прослужив у різних військкоматах регіону. Зокрема, у жовтні 2023 року на офіційних одеських сайтах його називають заступником військового комісара одного з одеських районних ТЦК та СП.

Торік карʼєра топ-ТЦКівців Васькевичів раптово обірвалася — старший звільнився зі Збройних Сил України, а молодший, судячи з його декларації, вже служить не у ТЦК, а у командуванні Військово-морських сил. Можливо, ці зміни пов’язані з розслідуванням ДБР, яке розпочалося на початку минулого року і у якому вони обидва фігурують.

У судовій ухвалі йдеться про те, що Аркадій Васькевич, старший військком, «налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім’ї та близьких осіб». Так вважають слідчі ДБР.

Згідно з матеріалами справи, син Аркадія Васькевича — Богдан, «будучи заступником начальника-начальником відділу рекрутингу та комплектування, умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Слідчі вважають, що Богдан Васькевич не вніс до декларації майно, яким користується.

Журналісти підрахували вартість квартир, машин, апартаментів та паркомісць, що згадуються у судовій ухвалі, де йдеться, що Васькевич-старший міг заробляти на ухилянтах, а Васькевич-молодший — міг допомагати йому ховати майно, куплене на отримані у незаконний спосіб гроші. Вартість майна, за підрахунками «Слідства.Інфо», — на 50 мільйонів гривень.

Зокрема, журналісти помітили, що восени 2022 року на родичах та близьких Аркадія Васькевича протягом трьох тижнів з’являється одразу чотири автівки.

Тесть Васькевича Анатолій Рожко придбав Mercedes-Benz GLS 350 2018 року випуску. Брат дружини Ігор Рожко купив Honda CR-V 2007 року. Дружина Алла стала власницею Nissan Versa 2015 року випуску. І нарешті — Lexus RX 350L 2018 року випуску, який зареєстрували на близького друга.

Сукупна вартість цих автівок понад 5 мільйонів гривень / © Слідство інфо

Журналісти підрахували, що загалом ці автівки, частина з яких з цінами фігурує в офіційному розслідуванні, разом могли коштувати понад 5 мільйонів гривень. Водночас весь офіційний дохід Васькевича-старшого та його дружини того року становив 1,5 мільйона гривень.

Крім того, «Слідство.Інфо» знайшло квартиру площею 145 квадратних метрів та паркомісце в одному з житлових комплексів Одеси преміумкласу. З реєстру речових прав на нерухоме майно «Слідство.Інфо» дізналося, що квартирою володіє Ігор Рожко, рідний дядько Богдана Васькевича.

Судячи з публічної декларації Рожка, у 2016–2017 роках він був вчителем історії в Одеській області з невеликою зарплатою. Від своїх джерел журналісти також отримали довідку з податкової про доходи Ігоря Рожка — з 2000 по 2018 рік він заробив 160 тисяч гривень. Виглядає, ніби офіційних доходів навряд би вистачило пану Рожку на купівлю преміум-квартири.

У витязі з Державного реєстру вказано, що дядько Васькевича-молодшого став власником помешкання три роки тому, а заплатив за неї 5,5 мільйона гривень. Щоправда на сайтах нерухомості зараз такі квартири продають учетверо дорожче — за 20 мільйонів гривень. Згідно з інформацією з довідки про оціночну вартість цього житла — зараз ця квартира коштує майже 11 мільйонів гривень.

Крім цього, від консьєржок будинку журналісти дізналися, що новий власник робив у квартирі ремонт. Дизайнерка інтер’єру оцінила його ще у 10 мільйонів гривень. Тобто разом квартира з ремонтом могла обійтися у 21 мільйон гривень або пів мільйона доларів США.

Будинок, в якому розташована квартира Богдана Васькевича / © Слідство інфо

Окрім цього, Богдан Васькевич, згідно з судовою ухвалою, з початку 2024 року користується автівкою Audi Q7 2017 року випуску, яка належить Юрію Задоріну (на момент публікації цього матеріалу Юрій Задорін припинив бути власником автівки, — ред.). Цю автівку, до речі, журналісти побачили у паркінгу ЖК преміумкласу — на паркомісці, що належить вже згаданому неодноразово Ігорю Рожку.

«Слідству.Інфо» невідомо, коли і за скільки купили цю Audi, але зараз таку автівку, якою ймовірно, користується Васькевич-молодший, можна придбати від 26 до 43 тисяч доларів США.

Слідчі ДБР повʼязують ще одну квартиру з Аркадієм Васькевичем та організованою ним схемою з ухилення від мобілізації за гроші.

Йдеться про помешкання в іншій одеській новобудові площею понад 80 квадратних метрів і з двома кімнатами. У 2023 році її власницею стала дружина Ігоря Рожка — Алла Рожко. У витягу з Держреєстру вказана вартість 2,2 мільйона гривень, однак ринкова ціна та оцінка, за довідкою про вартість, є вищими — щонайменше 3,6 мільйона гривень.

До речі, щодо доходів Алли Рожко — «Слідство.Інфо» отримало документ з податкової, де вказано, що з 2010 по 2023 роки жінка офіційно заробила 111 тисяч гривень.

У судовій ухвалі також згадується й інше майно, яке пов’язують із близькими Аркадія Васькевича. Йдеться про апартаменти зблокованого котеджу на березі моря у котеджному містечку «Золотий Бугаз». Місцеві мешканці розповіли журналістам, що зараз котедж у цьому містечку можна придбати від 110 до 150 тисяч доларів США. А також показали майно, яким, за їхніми словами, користується родина Васькевичів — таких у розпорядженні родини аж два.

Сайти оголошень підтверджують інформацію про вартість котеджу. Журналісти знайшли апартаменти площею 84 квадратних метри у цьому містечку, які зараз коштують 120 тисяч євро. Відповідно, два об’єкти можуть коштувати вдвічі більше.

Власницею житла біля моря є Елісо Сванідзе, дружина Бесікі Какачії. У судовій ухвалі зазначено, що пан Бесікі — близький друг Васькевича. Журналісти встановили, що до жовтня 2022 року Васькевич-старший був директором підприємства, яке належить Бесікі Какачії. Ця ж компанія володіє землею під котеджним містечком «Золотий Бугаз».

Бесікі Какачія також є власником автівки Lexus RX 350L 2018 року, про яку журналісти згадували раніше. Цю ж машину журналісти побачили на паркомісці, власницею якого у серпні 2022 року стала дружина Аркадія Васькевича — Алла Васькевич.

Lexus RX 350L 2018 року / © Слідство інфо

Від власних джерел «Слідство.Інфо» дізналося, що у вересні 2025 року Богдана Васькевича затримували як водія чорного Mercedes-Benz GLS 580 2020 року випуску. Це авто зареєстроване на Анастасію Єргієву. Насправді цей Мерседес міг бути у користуванні Васькевичів ще з 2022 року — про це, зокрема, йдеться в ухвалі суду. Згодом його перереєстрували на іншу особу — Анастасію, змінили номери, але Васькевичі продовжили ним користуватися. Ця автівка, згідно з інформацією слідчих, коштувала майже 5 мільйонів гривень.

Окрім цього, у лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича –стала власницею квартири у 9-поверхівці на околиці Одеси. Згідно з довідкою про оціночну вартість, цей об’єкт нерухомості може коштувати 2,3 мільйона гривень.

Кримінальне провадження щодо Васькевичів, відкрите ДБР у січні 2025 року, спочатку активно розслідувалося, однак згодом темпи сповільнилися — остання ухвала у ньому датується серпнем минулого року.

Журналістам не вдалося поспілкуватися із жодним із Васькевичів — їхні телефони вже тривалий час не відповідають.

Нагадаємо, колишній військовий комісар Одеської області Євген Борисов, який фігурує у справі про самовільне залишення військової частини, вийшов з-під варти. За нього внесли заставу в понад 20 мільйонів гривень.

Раніше ТСН.ua писав про початок історії, пов’язаної з колишнім очільником Одеського ТЦК та СП Євгеном Борисовим, у якого виявили розкішну віллу в Іспанії з водієм та елітні автівки.