Котедж на тещу, авто на сестру: екскерівник Львівського ТЦК приховав майна на 8 млн

На Львівщині судитимуть посадовця ТЦК, який не задекларував майно на майже 8 мільйонів гривень

Реклама

ДБР завершило досудове розслідування щодо заступника начальника Львівського обласного ТЦК. Посадовець, який на момент викриття виконував обов’язки керівника установи, «забув» вказати у декларації майно на мільйони гривень, яке переписав на родичів.

Про це передає пресслужба ДБР.

За словами правоохоронців, за 2023–2024 роки посадовець не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно він оформив на тещу, хоча придбав все за власні кошти.

Реклама

Крім того, у декларації відсутні дорогі автівки Mercedes та Nissan. Ці машини були оформлені на батька та сестру посадовця, але фактично використовувалися ним і його дружиною.

Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку способу життя посадовця. Встановлено, що його офіційні доходи не відповідають вартості придбаного майна.

Посадовця ТЦК судитимуть за декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

Реклама

Посадовець ТЦК

