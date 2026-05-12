Котеджі, спа-зона і політичний вплив: у САП розкрили деталі справи «Династії»

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розкрили нові деталі справи щодо елітного котеджного містечка «Династія» у Козині на Київщині. За версією слідства, проєкт почали планувати ще навесні 2020 року, а серед майбутніх власників резиденцій нібито фігурували тодішній голова Офісу президента Андрій Єрмак, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов та підприємець Тимур Міндіч.

Про це прокурори САП заявили під час засідання у Вищому антикорупційному суді, передає Центр протидії корупції.

Як, за версією слідства, починався проєкт

За даними прокуратури, навесні 2020 року тодішній міністр розвитку громад Олексій Чернишов нібито вирішив побудувати елітне котеджне містечко «Династія» у селищі Козин.

У САП стверджують, що резиденції планувалися для осіб, які мають значний вплив на політичні та економічні процеси в Україні.

За версією слідства, через неможливість самостійно профінансувати будівництво Чернишов залучив до проєкту як майбутніх власників резиденцій тодішнього голову ОП Андрія Єрмака та підприємця Тимура Міндіча.

Скільки будинків планували побудувати

Прокурор САП повідомив, що на початку розглядали кілька варіантів забудови. Спершу йшлося про шість будинків, згодом — про п’ять, однак у підсумку зупинилися на чотирьох.

За матеріалами слідства, у проєкті були такі позначення:

R2 — резиденція, яка, за версією САП, призначалася для Андрія Єрмака;

R3 — для Тимура Міндіча;

R4 — для Олексія Чернишова;

R0 — будинок спільного користування зі спа-зоною.

Яку роль слідство відводить Чернишову і Міндічу

За даними САП, Олексій Чернишов нібито забезпечив надання земельних ділянок для будівництва, узгоджував зустрічі з іншими учасниками проєкту та особисто підшукував людей, яких залучали до «Династії».

Тимуру Міндічу, за версією прокуратури, відводилася роль у фінансуванні будівництва. Прокурор САП заявив, що Міндіч «забезпечував фінансування будівництва, розподіляв кошти, особисто брав участь у вчиненні злочину, забезпечував конспірацію учасників злочинної групи».

Що у САП кажуть про роль Єрмака

Окремо прокурор САП заявив, що Андрій Єрмак, за версією слідства, був одним із виконавців злочину. У прокуратурі стверджують, що він нібито забезпечував фінансування будівництва будинку, власником якого планував стати.

За словами прокурора, це фінансування, зокрема, могло здійснюватися за рахунок діяльності злочинної організації, яку слідство пов’язує з Тимуром Міндічем.

У САП також заявили, що Єрмак нібито сприяв діяльності цієї організації, залучав до вчинення злочину інших осіб та вживав інші заходи для досягнення спільної мети учасників схеми.

У САП заявили про роль батька Єрмака та джерела фінансування «Династії»

За даними прокурорів, від липня 2020 року до серпня 2022 року уповноваженою особою від Андрія Єрмака у проєкті «Династія» був його батько Борис Єрмак. У САП стверджують, що це підтверджується матеріалами листування. Після серпня 2022 року, за версією слідства, цю роль виконувала вже інша особа.

Окремо прокурори описали, як, за даними слідства, фінансувалося будівництво котеджного містечка. У САП заявили про кілька джерел: пайові внески, отримані через операції з фіктивними компаніями, готівку, пов’язану з корупцією у сфері енергетики та так званим «бекофісом Міндіча», а також готівкові кошти невстановленого походження. За словами прокурора, саме другий спосіб фінансування становив 72%.

Також у САП озвучили вартість проєктування «Династії». За версією слідства, лише проєктні роботи коштували 735 тисяч доларів. Із цієї суми 178 тисяч доларів припадали на резиденцію R2, яка, як стверджують прокурори, призначалася для Андрія Єрмака.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. За даними правоохоронців, організована група могла бути причетна до легалізації понад 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Єрмак причетність до незаконних дій не визнавав, а його захист називав підозру безпідставною.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме суд обрати для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ця заява пролунала під час спільного брифінгу керівників САП та НАБУ щодо розслідування справи про легалізацію сотень мільйонів гривень.

