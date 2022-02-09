"Коти активні навесні": мер Одеси розсмішив депутатів промовою про "велику стерилізацію"

Міський голова Одеси вважає, що котів потрібно почати стерилізувати до початку весни.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов 9 лютого під час сесії міської ради переконував депутатів проголосувати за міську програму щодо регулювання чисельності безпритульних тварин. Він наголосив, що її потрібно негайно прийняти, оскільки коти навесні стають активнішими.

Про це йшлось під час засідання Одеської міської ради.

Одеські депутати під час обговорення міської програми говорили, що документ потрібно допрацювати. Тоді Труханов почав їх переконувати, що в них немає на це часу, оскільки "коти активні навесні". Під час промови міського голови депутати почали гучно сміятись.

"За світовою тенденцією коти і кішки стають активними навесні. Якщо ми зараз відкладемо цю програму, вони нічого відкладати не будуть. Як наслідок - нам тоді доведеться більше грошей виділяти на стерилізацію. Як нам бути? Може, варто не допустити котячої активності", - сказав Труханов.

Згодом Труханов з трибуни повідомив, що один із депутатів запропонував назвати програму "велика стерилізація". Після бурхливого обговорення депутати таки прийняли програму про регулювання чисельності безпритульних тварин за основу.

Початок промови Труханова про стерилізацію котів о 1:42:01

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