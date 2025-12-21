"Котяче кафе" здає тварин в оренду за гроші: двоє вже загинули

Кошеня в одеському закладі / © скриншот з відео

В Одесі розгорівся скандал через відкриття нового закладу Cat Lounge у ТЦ «Афіни», в якому пропонують за гроші взяти в оренду кошенят. Зоозахисники стверджують, що від такої діяльності двоє тваринок вже загинуло.

Про це повідомило місцеве видання «Думська», до якого звернулися місцеві мешканці з проханням перевірити умови утримання тварин у «котокафе».

Водночас із журналістами на перевірку закладу приїхали представники департаменту екології Одеської міської ради разом із державним ветеринаром приїхали перевірити заклад через скарги одеситів.

Під час візиту вони поцікавилися документами про вакцинацію котів, однак їх не працівники закладу не змогли показати.

Також виявилося, що у приміщенні немає можливості помити руки до і після контакту з котами. Це, як зазначили журналісти, збільшує ризик для здоров’я відвідувачів і тварин.

Ветеринар також повідомив, що постійний контакт із великою кількістю людей у замкненому приміщенні може спричиняти у котів хронічний стрес.

Працівниця закладу підтвердила, що тут постійно перебувають 12 котів, з якими після оплати може контактувати будь-хто. сі розгорівся скандал че

Перевірку закладу не було завершено, оскільки інспектори залишили заклад, заявивши, що їх не влаштовує знімання на камеру.

Зоозахисниця Сніжана Бугрик на своїй сторінці у Facebook опублікувала декілька відео з фрагментами перевірки «котокафе», на одному з яких видно, що із закладу вилучають малих кошенят.

У ще одному відео присутній фрагмент спілкування з власником закладу, який назвався Романом.

Він звинуватив людей, які стали на захист тварин, у спробі знищити малий бізнес. «У нас є підтримка — пан Єрмак, пан Зеленський», — стверджував він.

Зоозахисниця також оприлюднила відео, на якому працівниця закладу рекламує оренду тварин, пропонуючи всього за 500 грн на добу взяти додому кота тим людям, які не впевнені, чи вони хочуть заводити домашню тваринку, але хотіли би погратися.

Сніжана Бугрик також повідомила, що двоє тварин із цього закладу вже померли

«Ці бізнесмени повинні відповісти перед судом за знущання та смерть тварин», — написала вона.

