Котиків нічим годувати: притулок потребує вашої допомоги

Громадська організація “Дім котів” на Житомирщині потребує допомоги. У притулку немає ні їжі для тварин, ні грошей, щоб її купити.

Про це повідомила волонтерка Анастасія Іщенко на своїй сторінці в Facebook.

“Я розумію, що постійні панічні пости про те, що все пропало і котам немає, що їсти — можуть дратувати. Але такі наші реалії. Без допомоги великих фондів ми фізично не можемо накопичити на корм для котів і тому ці збори постійно доводиться поновлювати”, — написала Анастасія.

Місячний запас вологого та сухого корму, якого потребує притулок, — по 200 кілограмів кожного. В середньому на все це треба близько 40 тисяч гривень. І це лише їжа, а ще потрібні ліки, наповнювач, кошти на опалення та інше.

Зараз корму для тварин залишилося на кілька днів і закупити його немає за що.

“Я писала вже в десятки як іноземних, так і українських фондів, але поки що допомогти ніхто не може. Тому дуже прошу вас про допомогу, поширення та будь-які донати”, — написала Анастасія.

Реквізити для допомоги хвостикам:

5375 4114 2737 9826 (карта Монобанк) або Монобанка

5169 3351 0068 1879 (ПриватБанк) ГО “Дім котів”

5168 7451 4055 6462 (ПриватБанк) Іщенко В

PayPal Anastasya.rad@gmail.com

Притулок потребує допомоги / Скриншот публікації Анастасії Іщенко

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