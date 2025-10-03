"Котли" для росіян під Добропіллям: військовий оглядач зробив несподівану заяву

Війна в Україні / © "Бернлі"

Підрозділи російської окупаційної армії на Добропільському напрямку у Донецькій області не перебувають в оточенні, а ситуація для ЗСУ погіршується.

Про це заявив український військовий оглядач, експерт Центру воєнно-політичних досліджень Костянтин Машовець.

«Я, хоч вбийте, НЕ РОЗУМІЮ… навіщо брехати про стан справ на фронті… На Добропільскому напрямку НЕМАЄ ніяких оточень й котлів противника…» — написав він у п’ятницю, 3 жовтня, на своїй сторінці у Facebook.

При цьому експерт додав, що ситуація продовжує погіршуватись для ЗСУ, хоча не озвучив конкретних фактів.

Раніше колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко повідомив, що, на його думку, для повного розчленування і знищення ворожого угруповання на Добропільському напрямку українським збройним силам бракує ресурсів, насамперед особового складу.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW зафіксували, що росіяни просунулися поблизу Добропілля та Великомихайлівки.