Коти під капотом: водіїв закликали оглядати автівки перед виїздом

Кішка під авто / © iStock

З настанням холодів коти часто ховаються під припаркованими автомобілями, шукаючи тепло або укриття від негоди. Якщо не помітити тварину вчасно і завести двигун, вона може отримати серйозні травми. Водіїв закликають уважно перевіряти авто перед поїздкою.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Фахівці нагадують, що в холодну пору року чотирилапі нерідко залазять під авто, у моторний відсік, під колісні арки чи навіть у вихлопну трубу, не підозрюючи про небезпеку.

Щоб уникнути подібних випадків, експерти радять перед поїздкою обов’язково оглядати авто: перевірити простір під машиною, капот і колісні ніші. Якщо кіт або інша тварина сховалися, варто спробувати обережно їх витягти.

Якщо тварина боїться або не виходить із укриття, її можна привабити їжею. Найкраще для цього підходить сухий корм — він має сильний аромат і створює знайомий звук при струшуванні пакування, що може зацікавити кота.

Фахівці застерігають: не слід лякати тварину гучними звуками, стуканням по кузову чи різкими рухами, оскільки вона може сховатися ще глибше, ускладнивши порятунок.

Якщо самостійно дістати тварину не вдається, варто звернутися до рятувальників, комунальних служб або зооволонтерів — вони мають необхідні засоби й досвід для безпечного звільнення чотирилапих із небезпечних місць.

Фахівці закликають водіїв бути уважними в осінньо-зимовий період: одна проста перевірка перед запуском двигуна може врятувати життя тварині.

