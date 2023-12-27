Коваленко розповів, чи реально впродовж 2024 року мобілізувати півмільйона українців

Все буде залежати від того, як саме буде напрацьовано цей механізм та як саме він буде реалізований.

Мобілізувати півмільйона людей до армії за один рік доволі складна задача, яку реалізувати швидко просто неможливо.

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Про це в етері ТСН заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Це дуже складна задача насправді і її реалізувати швидко просто неможливо. На це може піти багато часу. Я не виключаю, що навіть 2024-го року повністю не вистачить, щоб мобілізувати таку кількість людей", - заявив Коваленко.

Він зазначив, що все буде залежати від того, як саме буде напрацьовано цей механізм та як саме він буде реалізований.

"Загально від 40 до 50 тисяч на місяць – це більш-менш реалістичні цифри, але все одно це складний процес і він може зайняти багато часу", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Умєров сказав, чи будуть роздавати повістки через смартфон.

Крім того, ми раніше інформували, що на Рівненщині чоловік попросив посадити його до в'язниці замість мобілізації до армії.

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