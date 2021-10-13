Ковід-тероризм у Харкові: маршрутник взяв у заручники копа, який намагався висадити "зайвих" пасажирів (відео)

Ковід-тероризм у Харкові: маршрутник взяв у заручники копа, який намагався висадити "зайвих" пасажирів (відео)

Через те, що Харкові посилили карантинний режим, маршрутках можуть їздити тільки пасажири, які сидять.

У Харкові та регіоні через посилення карантинного режиму стався скандал у громадському транспорті. До маршрутки зайшов правоохоронець, щоб перевірити дотримання водієм та пасажирами карантинних вимог, а водій проігнорував його вимоги, зачинив двері і поїхав по маршруту.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "ТРУХА".

Випадок стався у рейсовому автобусі сполученням "Новий Високий - Холодна Гора".

"Їхала сьогодні в автобусі, поліція увірвалася і намагалася зупинити рейсовий автобус і висадити стоячих пасажирів. Водій розлютився, закрив двері разом з одним з поліцейських, і ми в гучному аху** їхали так до Холодної Гори", - розповіла очевидиця.

На відео видно, як в салоні авто правоохоронець викликає підкріплення до кінцевої зупинки автобусу, закликаючи водія зупинитися, той у відповідь на підвищених тонах і з лайкою аргументує свою точку зору.

"В мене врємя, мужчіна, людей везу. В мене карантину немає. Ви з мигалкою цілий день їздите. Не виводь мене, заради Бога. З**бали вже, бл**ь", - висловив свою позицію водій.

У поліції Харківської області на принциповість маршрутника відреагували.

"Поліцейські склали стосовно водія протокол за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відомості про подію внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцеві, приватному виконавцеві, членові громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України", - повідомили в пресслужбі поліції.

За скоєне водієві загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, що у Мелітополі Запорізької області водій маршрутки вигнав жінку з салону за те, що вона поставила на сидіння пакети з продуктами.

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