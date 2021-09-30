"Ковідна" реанімація лікарні Мечникова у Дніпрі заповнена противниками вакцинації

Серед тих, хто потрапив до реанімації клінічної лікарні, це - невакциновані громадяни.

У Дніпрі реанімація ковід-відділення лікарні імені Мечникова зараз вщент заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. Усі вони невакциновані.

Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, всі хворі - люди, які не отримали вакцину.

"Противники вакцинування сьогодні є нашим основним контингентом. На щастя, з 15 важко захворілих нам вдалося вилікувати усіх. Сьогодні ми повністю перекрили роботу старого корпусу, він буде працювати як ковідний. Відділення хірургії, радіовідділення та інші відділення будуть працювати в інших корпусах, а все що є в цих відділеннях ми віддаємо для важко хворих пацієнтів", - розповів Риженко.

Він додав, що важких ковідних пацієнтів звозять до Мечникова з усієї області. Лише за останню годину до медзакладу доправили 5 важко хворих пацієнтів. Усі вони мають пневмонію.

"Ми бачимо, що епідемія знову набирає обертів. Лабораторія лікарні Мечникова за добу виконує 1000 аналізів - ІФА, антиген, ПЦР і, на жаль, 30-40 % є позитивними. Інкубаційний період став меншим 4-5 днів, раніше 8-10, клінічна картина сильно не змінилася, дуже багато пневмоній і ускладнень", - повідомив Сергій Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова "витягли" з того світу 27-річного військового з Львівської області. Ворожий снайпер поцілив йому у голову, а за його життя медики боролися понад 3 тижні.

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