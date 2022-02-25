"Ковідна тисяча": гроші з "єПідтримки" можна переказати на підтримку армії фонду "Повернись живим"

Допоможемо українським військовим та захистимо країну від ворога разом!
Гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Не повірите! Але ми запускаємо оновлену послугу. "Повернись живим": гроші з "єПідтримки" можна витратити на допомогу українській армії. Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці "єПідтримки"", - інформує міністр.
Зробити це можна за посиланням - https://earmy.portmone.com.ua/.
У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ.
Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Нагадаю, що українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд "Повернись живим". За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік!
Ви можете також переказати кошти через "єПідтримку", якщо у вас є картка Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікуємо, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.
Скористатись єПідтримкою можна, якщо у вас є "зелений" COVID-сертифікат у застосунку "Дія".
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.