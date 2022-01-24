"Ковідна" тисяча на ліки: українці можуть купити медикаменти за гроші від вакцинації

"Ковідна" тисяча на ліки: українці можуть купити медикаменти за гроші від вакцинації

Скористатися послугою можуть не всі.

Українці, які старші за 60 років, тепер можуть придбати медикаменти через програму "ЄПідтримка".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 січня.

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Минулого тижня так постановив уряд. Тисячу гривень для вакцинованих треба використати протягомчотирьох місяців від моменту отримання. Інакше вони повернуться державі. Придбати медикаменти можна в аптеках, де є термінал для оплати, або ж замовити через Інтернет.

Слід зауважити, що молодші українці скористатися такою послугою поки не можуть. Тож найбільше витрачають "ковідні" кошти на книги, кіно та поїздки Україною.

Українці, старші за 60 років, тепер можуть придбати медикаменти через програму "Єпідтримка"

Як повідомлялося, в Україні планують розширити програму на дітей віком від 12 до 17 років. Для цього, зазначив прем'єр, оформили відповідне протокольне доручення. За словами Шмигаля, Міністерство охорони здоров’я вже спростило доступ підлітків до вакцинації проти COVID-19. Йдеться прр те, що дітям не потрібна обов’язкова наявність усіх щеплень.

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