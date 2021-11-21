"Ковідний фокус": лікар пояснив, чому в Україні різко впала кількість офіційно виявлених хворих

Медик закликав людей, які нещодавно вакцинувалися, пам’ятати, що для вироблення імунітету потрібен час.

Радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький пояснив, чому в Україні за останні дні різко впала кількість офіційно виявлених хворих з COVID-19.

Про це медик розповів на своєму YouTube-каналі.

За його словами, просто в Україні стали менше робити тестів на коронавірус.

"Зараз ми маємо зменшення кількості нових випадків по пандемії. Але тут дуже цікавий фокус, який дуже цікаво робиться. Тобто у нас раніше проводилося до 130 тисяч тестів за добу, а минулої доби (20 листопада — Ред.) було проведено 60 тисяч тестів. Тому відповідно у нас дійсно кількість нових випадків опустилася до 10 тисяч. Єдине, що видає неідеальну статистику — те, що у нас 4 тис. нових госпіталізацій за добу", — сказав Жиравецький.

Медик закликав людей, які нещодавно вакцинувалися, пам’ятати, що для вироблення імунітету потрібен час. Імунітет виробляється через 14 днів після введення другої дози.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 21 листопада зафіксовано 10 635 нових підтверджених випадків коронавірусу. Тоді як станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 нових випадків.

Раніше Тарас Жиравецький розповів, чим підступна "Дельта" і як не потрапити до реанімації.

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