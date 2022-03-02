"Ковідну" тисячу дозволили витрачати на будь-які продукти чи товари

Тисячу за вакцинацію можна відправити на допомогу ЗСУ.
"Ковідну" тисячу повністю вакцинованим громадянам України можна витрачати на будь-які продукти чи товари, де приймають розрахунок карткою.
Про це повідомили у "Дії".
Зазначається, що програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Зауважується, що в нинішні часи кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.
"Відсьогодні "єПідтримка" без обмежень! Кошти можна витратити всюди, де приймають розрахунок карткою", - сказано в повідомленні.
Крім того, ці кошти можна відправити на допомогу ЗСУ.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.