"Ковідну" тисячу дозволили витрачати на будь-які продукти чи товари

"Ковідну" тисячу дозволили витрачати на будь-які продукти чи товари

Тисячу за вакцинацію можна відправити на допомогу ЗСУ.

"Ковідну" тисячу повністю вакцинованим громадянам України можна витрачати на будь-які продукти чи товари, де приймають розрахунок карткою.

Про це повідомили у "Дії".

Зазначається, що програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Зауважується, що в нинішні часи кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти.

"Відсьогодні "єПідтримка" без обмежень! Кошти можна витратити всюди, де приймають розрахунок карткою", - сказано в повідомленні.

Крім того, ці кошти можна відправити на допомогу ЗСУ.