Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Ковідну" тисячу дозволили витрачати на будь-які продукти чи товари

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ковідну" тисячу дозволили витрачати на будь-які продукти чи товари

УНІАН

Тисячу за вакцинацію можна відправити на допомогу ЗСУ.

"Ковідну" тисячу повністю вакцинованим громадянам України можна витрачати на будь-які продукти чи товари, де приймають розрахунок карткою.

Про це повідомили у "Дії".

Зазначається, що програма вже не має обмежень на конкретний напрямок бізнесу. Зауважується, що в нинішні часи кожна гривня може врятувати чиєсь життя або суттєво допомогти. 

"Відсьогодні "єПідтримка" без обмежень! Кошти можна витратити всюди, де приймають розрахунок карткою", - сказано в повідомленні.

Крім того, ці кошти можна відправити на допомогу ЗСУ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація