"Ковідну" тисячу зможуть отримати неповнолітні українці: подробиці

Йдеться про українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Вакциновані проти коронавірусу неповнолітні українці матимуть змогу отримати "ковідну" тисячу гривень у межах програми "єПідтримка". Також розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

Про це йшлося на селекторній нараді у президента України 10 січня.

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"Президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради поставив Кабінету міністрів завдання підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка" для українських громадян віком 12-18 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За даними прем’єра Дениса Шмигаля, уже понад 6,7 млн українців подали заявки на отримання "ковідної" тисячі гривень. Наразі гроші виплачують вісім банків-партнерів, ще 15 фінансових установ мають долучитися до програми. На відповідні рахунки українців уже перераховано 6 млрд грн.

У межах програми громадяни скористалися 1 млрд грн, із яких на книжки було витрачено 35% коштів (кіно – 29%, залізничні квитки – 13%, театри – 12%, спортклуби – 7,5% тощо). Розробляється порядок запровадження категорії "ліки" для повністю вакцинованих людей віком понад 60 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, вакциновані проти коронавірусу українці, які не мають застосунку "Дія", цифрових застосунків банків чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" від другого кварталу або від другого півріччя 2022 року.