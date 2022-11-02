Ковпак ката і мотузка в руках: в Одесі "оновили" пам'ятник імператриці Катерині ІІ (фото)

Невідомі в Одесі нагадали, як саме Катерина ІІ ставилася до України та її громадян - як кат.

В Одесі на голову пам'ятника російський імператриці Катерині ІІ одягнули червоний ковпак ката та прикріпили до руки статуї зашморг з мотузки.

Відповідними світлинами оприлюднив керівник південного відділу Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

За його словами, Катерину "декорували" петлею та ковпаком вранці 2 листопада. Крім того, постамент облили червоною фарбою.

"Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого маркера на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради? Для кого, як ви друзі думаєте?", - пише Сергій Гуцалюк.

Фото: Сергій Гуцалюк

Ситуація із пам'ятником Катерині ІІ в Одесі

Зазначимо, що пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі викликає багато суперечок серед українців. Адже саме Катерина ІІ намагалася повністю ліквідувати Українську державу у вигляді козацького адміністративного устрою та Запорізької Січі.

Громадськість обурена імперським символом в Одесі, яка постійно потерпає від ракет РФ. Одесити вже декілька разів обливали червоною фарбою пам’ятник.

Українці звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням розглянути пропозицію щодо демонтажу памʼятника Катерині ІІ. Петиція набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Але міськрада Одеси 28 вересня не підтримала демонтаж пам'ятника.

Вже 7 жовтня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що пам’ятник Катерині II в Одесі скоро зникне.

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