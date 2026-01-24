Ковзанка на дорогах і крижаний дощ: синоптик дав тривожний прогноз

Ковзанка на дорогах / © facebook.com

Українці ще не перезимували і найскладніший у погодному відношенні сезон триває. Найближчі декілька днів атмосфера це намагатиметься підтвердити. Від понеділка, 26 січня, активні атлантичні циклони принесуть потепління, яке супроводжуватиметься небезпечними погодними явищами: від мокрого снігу до крижаного дощу.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у Facebook.

У неділю, 25 січня, погода ще суттєво не зміниться: часом сніг, на дорогах ожеледиця на фоні помірних морозів. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

А вже від понеділка, 26 січня, за даними синоптика, посилиться вплив активних атлантичних циклонів. Заряджені теплом і вологою Гольфстріму вихори з атмосферними фронтами зумовлять на Черкащині: сніг, мокрий сніг з переходом в крижаний дощ та дощ. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями зійде повністю.

Звісно, за такого міксу опадів на охолоджену землю посиляться ожеледні явища. Температурний фон поступово підвищиться: вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Комфортною таку погоду буде важко назвати: посилений вітер та підвищена вологість повітря значно посилюватимуть відчуття холоду.

Ковзанка на дорогах і тротуарах ускладнюватиме рух транспорту і пішоходів. Дорожним і комунальним службам доведеться посилено працювати.

На водних об’єктах області, внаслідок хвилі тепла, очікуємо послаблення льодових явищ. Вкотре наголошуємо виходити на лід вкрай небезпечно.

За попередніми прогностичними розрахунками, Черкащина на найближчий робочий тиждень переходить в одноманітну, хмарну та вітряну погоду з майже щоденними опадами.

«Наскільки довгим буде панування Атлантики — питання відкрите. Якщо наприкінці тижня ослабне циклонічна активність над північчю Європи, арктичний холод може знову повернутися на Черкащину. До весни ще 5 понеділків! Далі буде», — резюмував синоптик.

Мапа погоди / © скриншот

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчими вихідними, 24-25 січня, в Україні зміняться погодні умови: повернеться волога та тепла європейська зима.