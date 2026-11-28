Військові ЗСУ / © Associated Press

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Офіс військового омбудсмена напрацював пропозиції щодо поступового звільнення військовослужбовців і більш прогнозованих термінів служби, зокрема пропонує запровадити бальну систему.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова під час зустрічі з журналістами, у якій взяла участь «Українська правда».

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Офіс омбудсмена пропонує запровадити для військовослужбовців бальну систему вислуги. Вона передбачає диференційоване нарахування балів залежно від умов проходження служби:

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1 бал — за місяць виконання бойових наказів у зоні бойових дій;

0,4 бала — за місяць перебування в зоні бойових дій без виконання бойових наказів;

0,33 бала — за виконання визначених спеціальних завдань поза зоною бойових дій;

0,2 бала — за місяць служби поза зоною бойових дій.

Набрання 12 балів пропонується визначити підставою для звільнення мобілізованого військовослужбовця з наданням відстрочки від повторної мобілізації строком на один рік.

Також передбачено додаткове нарахування балів за лікування та реабілітацію після поранень і можливість щомісячної доплати у розмірі 50 000 грн військовослужбовцям, які набрали 12 балів, але продовжують службу.

Крім того, Офіс омбудсмена пропонує запровадити пільговий період проходження військової служби, що передбачає застосування підвищеного коефіцієнта (×3) до часу перебування у зоні бойових дій. Зокрема, 18 місяців служби у зоні бойових дій у пільговому обчисленні прирівнюються до 4,5 років військової служби.

Досягнення такого строку пропонується визначити підставою для подання рапорту на звільнення з військової служби та отримання відстрочки від мобілізації строком на один рік.

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Решетилова наголосила, що право на визначеність є одним із базових для військовослужбовця, а невідомість щодо того, скільки ще триватиме служба і коли людина зможе повернутися до цивільного життя, деморалізує.

Окремим напрямом подальшого опрацювання пропонується визначити проведення комплексного аналізу у військових частинах щодо військовослужбовців, які мають обмеження щодо придатності до військової служби та відповідності займаних ними посад стану здоров’я.

За словами Решетилової, наступним етапом має стати опрацювання спільно з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими зацікавленими органами конкретних механізмів реалізації, необхідних законодавчих змін і порядку поетапного впровадження пропозицій.

Мобілізація в Україні: останні новини

Раніше ми пояснювали, що червона позначка про звернення до поліції в «Резерв+» може зберігатися через неоновлені дані в реєстрі «Оберіг» або інше незакрите порушення, тож у разі наявності квитанції платити повторно не потрібно, але варто офіційно звернутися до ТЦК для виправлення даних.

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Нагадаємо, відсутність інформації про проходження ВЛК у застосунку «Резерв+» сама по собі не є порушенням і не зобов’язує військовозобов’язаного звертатися до територіального центру комплектування. Так само прочерк у відповідній графі електронного військово-облікового документа не може бути самостійною підставою для примусового доставлення людини до ТЦК.

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