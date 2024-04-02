"Кожен агресор має знати, що на нього чекає": Зеленський виступив з потужною промовою на конференціі в Гаазі

Конференція проходить в Гаазі й об’єднує держави та організації, які працюють над досягненням справедливості для України.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 квітня, виступив на конференції “Відновлення справедливості для України”. Він наголосив, що кожен агресор повинен опинитися на лаві підсудних у Гаазі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, саме справедливість є тією лінією, від якої може початися рух до надійного миру. Водночас зброя дає фізичний захист. В той час як справедливість повертає відчуття безпеки життя.

“Кожен потенційний агресор повинен знати, що на нього чекає, якщо він зруйнує мир. Саме справедливість здатна це забезпечувати. Маємо робити все можливе заради сили справедливості, щоб справедливість давала справжню силу нашій спільній безпеці – безпеці від російської агресії і терору. І хай кожен, хто руйнує мир, справді боїться опинитися на лаві підсудних у Гаазі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Зазначимо, що конференція проходить в Гаазі й об’єднує держави та організації, які працюють над досягненням справедливості для України. Конференція покликана підбити підсумки прогресу в розслідуванні російських злочинів війни та в координації міжнародних зусиль заради справедливості.

Нагадаємо, що Зеленський провів з військовими та урядовцями нараду щодо дронів.

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