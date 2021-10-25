Кожен четвертий українець шукає додатковий заробіток: які сфери найпопулярніші

Кожен четвертий українець шукає додатковий заробіток: які сфери найпопулярніші

Більшість людей шукають віддалену работу.

Кожен четвертий українець шукає додатковий заробіток. Про це свідчить статистика одного з кадрових порталів.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 жовтня.

Більшість людей шукають віддалену работу або ж часткову зайнятість у трьох сегментах:

маркетинг, реклама, PR - 20% опитаних;

робота для студентів - 15%;

адміністративний персонал - 12%.

Менше пошуків було серед інформаційних технологій, продажів, освіти, домашнього та робочого персоналу.

Як повідомлялося, у Держстаті вивчили ринок праці і встановили кількість працездатного населення в Україні станом на перше півріччя 2021 року. Так, кількість робочої сили віком 15 років і старше в першому півріччі 2021 року становила 17,4 млн осіб. Це на 2,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину — молодь у віці 15–34 роки.

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