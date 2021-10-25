Кожен четвертий українець шукає додатковий заробіток: які сфери найпопулярніші

Більшість людей шукають віддалену работу.
Кожен четвертий українець шукає додатковий заробіток. Про це свідчить статистика одного з кадрових порталів.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 25 жовтня.
Більшість людей шукають віддалену работу або ж часткову зайнятість у трьох сегментах:
- маркетинг, реклама, PR - 20% опитаних;
- робота для студентів - 15%;
- адміністративний персонал - 12%.
Менше пошуків було серед інформаційних технологій, продажів, освіти, домашнього та робочого персоналу.
Як повідомлялося, у Держстаті вивчили ринок праці і встановили кількість працездатного населення в Україні станом на перше півріччя 2021 року. Так, кількість робочої сили віком 15 років і старше в першому півріччі 2021 року становила 17,4 млн осіб. Це на 2,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше половини робочої сили складали чоловіки та майже третину — молодь у віці 15–34 роки.