"Кожен день біля військових медиків мішки-мішки": окупант розповів про вдалий наступ ЗСУ на Харківщині

Російський військовий розповів, що щодня бачить гору трупів своїх товаришів по зброї через вдалий наступ ЗСУ на Харківщині.

Російський військовий, перебуваючи в Харківській області, розповів про вдалий наступ ЗСУ, втрати окупантів та відсутність допомоги.

Відповідну розмову перехопила українська розвідка, повідомляє ГУР Міноборони.

Окупант розповів про наступ українських військових і втрати армії РФ.

"Вони вже просто в впритул ху*чать. Зараз не буду озвучувати наші цифри, ну до національного батальйону точно тут доходять. Зв'язку немає, ні*уя немає…Я їжджу заряджаю батарейки і кожен день проїжджаю повз воєнних медиків і там постійно мішки-мішки-мішки ", - каже рашист.

Також військовий РФ розповів, як швидко просовуються ЗСУ на Харківському напрямку.

"На цю позицію, куди ми їздили пацанів забирати, вже з неї по нас єб*шуть. І ще забрали 6 "Уралів" в нас. Нам вже СМС-ки приходять: "Здавайтеся" і вся х*йня. Мені здається, пахне "старим Гостомелем", пі*дець, як пахне", - підсумував окупант.

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