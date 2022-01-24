Кожен другий українець вважає загрозу вторгнення Росії реальною

Кожен другий українець вважає загрозу вторгнення Росії реальною

Більшість опитаних – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади щодо стримування Росії.

В Україні майже кожен другий, 48,1%, вважають реальною загрозу вторгнення Росії.

Про це свідчать результати всеукраїнського соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Воно було проведене упродовж 20-21 січня 2022 року.

При цьому 39,1% опитаних вважають, що вторгнення не буде. Ще 12,8% не змогли або відмовилися відповісти на запитання.

КМІС

За словами соціологів, порівняно з серединою грудня 2021 року ситуація практично не змінилася.

Більшість опитаних – 56,5% – вважають недостатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади із запобігання вторгненню Росії. Вважають зусилля достатніми – 29,2% респондентів.

53,1% вважає, що у разі вторгнення Росії Володимир Зеленський не здатний ефективно працювати як Верховний головнокомандувач. 31,9% вважають, що він буде ефективним Верховним головнокомандувачем у разі вторгнення.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський продовжує бути лідером електоральних симпатій: оновлений президентський рейтинг.

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