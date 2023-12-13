Кожен другий військовий не отримує виплати без допомоги адвоката, - ЮК «Мережа права»

Чому військові вимушені масово звертатися до суду за поновленням своїх прав.

Військові адвокати в Україні зараз перенавантажені. Причина у нарахуванні бойових виплат захисникам України. Проблема надходження грошей надзвичайно загострилася восени цього року. Прогалини у законодавстві, помилки в оформленні документів, недбалість виконавців стають основними причинами, через які військові штурмують українські суди. 90% позовів у таких справах в судах задовільняють та хлопцям повертають гроші. Про те, з чим доводиться воювати бійцям у судах та чого очікувати у 2024 році році військові адвокати ЮК «Мережа права», говорили на спеціальній прес-конференції.

Помилки у документах – позбавлення виплат

На практиці – важко все. Мені неодноразово відмовляли в направленні на ВЛК. Відмовлялись реєструвати рапорт, він десь губився, а також бували випадки, що рапорт на проходження комісії просто рвався, тому що командування вважало мене придатним для подальшої служби. Та це проблема багатьох хлопців, які потребують спрямування на ВЛК. Також всі бійці залежать від Форми 5. Тому що, при неправильному оформленні цієї форми військовий просто не отримає гарантованих виплат. - каже Ілля Романченко, військовослужбовець ЗСУ у відставці, який у 2023 році отримав важке поранення та зараз досі проходить реабілітацію.

Військові адвокати підкреслюють, що це далеко не поодинокі випадки порушення прав захисників. А практика розгляду звернень побудована на затягуванні часу, за який людина не отримує законні виплати.

Те, що ми бачимо на практиці в ситуації з виплатами військовим, пов’язано з відсутністю єдиного правового підходу. Є проблеми з виплатами бойових, підйомних, компенсацій за невикористані відпустки, виплати при звільненні. Але найбільш серйозна проблема з виплатами саме лікарняних. Непоодинокі випадки, коли безпосередній командир не подав рапорт на включення військового до наказу про виплати або не було зафіксовано звернення. Також розповсюдженими підставами стають відсутність довідки про обставини поранення. Треба зазначити, що багатьом хлопцям, які звертаються, вдається допомогти на досудовому етапі. Тобто формуємо адвокатські запити, на які йде оперативна реакція та військовим поновлюють виплати, - пояснює Владислав Мандрик, військовий адвокат юридичної компанії «Мережа права».

Так, за півтора роки роботи юридична компанія «Мережа права» повернула військовослужбовцям з різних регіонів України понад 17 мільйонів гривень виплат лише за лікування. Тобто, ці гроші поранені захисники могли не отримати через втрату документів, неправильні висновки ВЛК, або недбалості командирів.

Чому не видають УБД?

В середині цього року була добра новина про те, як спростили порядок отримання УБД. Тобто, оголосили, що можна отримати статус однією довідкою. На практиці проблема як була, так і залишилися. Перелік документів не змінився та виконати всі вимоги самостійно фактично неможливо, - каже Ілля Романченко, колишній військовослужбовець.

Адвокати наголошують, що з отриманням статусу УБД, який потрібний силовику для нарахування пільг, взагалі утворилася неприпустима ситуація. Тобто, про зміни оголошено, а вимоги, які встановлені Міністерством оборони, продовжують діяти по-старому.

За останні півроку до порядку надання статусу УБД двічі було внесені зміни, які теоретично мали б полегшити процес отримання посвідчення. В той самий час в Положення про комісії Міноборони №369 від 10 листопада 2022 року зміни не внесли.

В цьому нормативно-правовому акті лишилася вимога про надання 3 витягів та двох копій документів, - коментує військовий адвокат «Мережі права» Алла Отрох.

Отже зараз будь-який рух по оформленню виплат складний та не уніфікований. А швидкість отримання виплат військовим починає залежати вже від суддів.

Коли існує така кількість звернень, - єдине що ми можемо зробити зі свого боку, як адвокати – це надати так звані «зразкові справи». Тобто пройти усі судові етапи та отримати фінальне рішення у Касаційному або Верховному Суді, яке буде за фактом автоматично прийматися по іншим справам з аналогічними обставинами. Це беззаперечно прискорить судовий розгляд ідентичних звернень військових до суду, але не вирішить проблему в цілому,- резюмує військовий адвокат ЮК «Мережа права» Владислав Мандрик.

Військові адвокати ЮК «Мережа права» підкреслюють, що кількість цих проблем призводить до системної кризи та вимагає від держави врегулювання на рівні нормативних актів. Військові зараз втрачають місяці на те, щоб поновити себе в правах та понад півроку очікують виплат саме через непрацюючу систему. Тож, виплати зараз залежать від оперативності та об’єктивності суддів.