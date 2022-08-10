"Кожен командир – гетьман на полі бою": військовий експерт розповів про наближення ЗСУ до стандартів НАТО

Нині сержант в українській армії – це менеджер, командир.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів військовий експерт Сергій Грабський.

"Зерно натівського раціоналізму впало у благодатну українську землю, коли кожен командир сам собі гетьман. І тому розширення ініціативи саме сержантського складу дозволяє виконувати більш широкий спектр завдань. Сержант в українській армії – це менеджер, командир, який виконує поставлені завдання, маючи свій ресурс, маючи своїх підлеглих, які виконують саме його завдання. На відміну від сержантів російської армії, де це просто солдати з личками, втім, як і молодші офіцери, які є тупими виконавцями наказу. Ініціатива у російській армії – карається", - сказав Грабський.

Він додав, що українська армія ще не повністю перейшла на стандарти НАТО, але вже на шляху до цього.

"На жаль, ми говоримо, що досвід війни протягом 8 років призвів нас до того, що ми змушені були у такий болючий спосіб перейти на стандарти НАТО і виховали сержантський корпус ЗСУ. Він ще далекий від досконалості, але повторюю, саме на сержантах зараз лежить основна відповідальність за ведення саме тактичних бойових дій, а командири, тобто молодший офіцерський склад, звільняється від виконання якихось невластивих собі завдань і тому більше уваги приділяти ширшим завданням, які можуть бути виконані на рівні саме офіцерського корпусу. Ми зараз саме такий ефективний поділ обов'язків.

Ми зараз лише на початку цього процесу, незважаючи на те, що він триває вже понад вісім років, але ми на правильному шляху, бачимо, наскільки якість особового складу української армії нівелює кількість російських окупаційних сил, що діють в Україні", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, що аеродром окупантів у Новофедорівці в Криму могли поцілити двома видами зброї. Об'єкт могли вивести з ладу комплексом Harpoon чи ATACMS. Таке припущення в ефірі "Фейгін Live" зробив військовий експерт Олег Жданов.

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