"Кожен наступний раз може бути важчим, аніж перший": американський лікар про повторне зараження COVID-19

"Кожен наступний раз може бути важчим, аніж перший": американський лікар про повторне зараження COVID-19

Фахівець каже, що передбачити, яким буде перебіг коронавірусу, дуже складно.

Після перенесеного коронавірусу теж необхідно вакцинуватися, оскільки сила імунітету, який отримуємо від щеплення, значно сильніша, аніж імунітет, набутий внаслідок хвороби.

Про це розповів імунолог Центру з контролю та профілактики захворювань США, доктор Умід Шарапов в інтерв'ю РБК-Україна.

Тим, хто перехворіли на COVID-19, рекомендують вакцинуватися через кілька місяців після одужання. Конкретні терміни слід обговорити зі своїм лікарем.

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"Наукові дослідження показують, що сила імунітету, який ми отримуємо від вакцинації, значно стабільніше і сильніше в порівнянні з тим імунітетом, який ми отримуємо після хвороби... Ми знаємо про випадки, коли людина захворіла повторно. Я навіть знаю випадок, коли три рази хворіли, і кожен наступний раз може бути важчий, ніж перший. Дуже складно передбачити, як COVID буде протікати у людини - в легкій формі або середньотяжкій формі, це, якщо можна сказати не науковою мовою, лотерея", - сказав він.

Імунолог акцентував увагу, що навіть у тих, хто легко переніс COVID, або тих, які перенесли в середньотяжкій формі, часто зберігаються наслідки від COVID.

"Про них не завжди люди люблять говорити. Кому сподобається говорити, що людина, яка перехворіла, у нього або у неї безсоння. Є люди, які страждають безсонням, депресією, почуття занепокоєння у них є, бувають напади панічної атаки. Багато хто скаржиться на те, що після одужання від COVID, навіть якщо він в легкій формі минув, порушується концентрація уваги", - пояснив фахівець.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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