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Кожен пенсіонер отримає проіндексовану пенсію. Гроші вже передані – Зеленський

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Кожен пенсіонер отримає проіндексовану пенсію. Гроші вже передані – Зеленський

УНІАН

Уряд також підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців, що кожен пенсіонер отримає проіндексовану пенсію. Гроші вже передані.

Він додав, що уряд підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен українець, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає 6,5 тис. грн без жодних умов.

Нагадаємо, що 3 березня, служба розпочне доставку пенсії та субсидії для понад три мільйони клієнтів по всій території країни.

Якщо ви змінили місце проживання у зв'язку із воєнними діями, зателефонуйте за номером 0800 300 545 (кнопка 2) та повідомте наступну інформацію:

  • ПІБ одержувача
  • адресу отримання пенсії до березня 2022 року
  • паспортні дані
  • свій номер телефону
  • спосіб отримання виплати
  • нову адресу доставки

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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