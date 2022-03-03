Кожен пенсіонер отримає проіндексовану пенсію. Гроші вже передані – Зеленський

Кожен пенсіонер отримає проіндексовану пенсію. Гроші вже передані – Зеленський

Уряд також підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до українців, що кожен пенсіонер отримає проіндексовану пенсію. Гроші вже передані.

Він додав, що уряд підготував програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен українець, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає 6,5 тис. грн без жодних умов.

Нагадаємо, що 3 березня, служба розпочне доставку пенсії та субсидії для понад три мільйони клієнтів по всій території країни.

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