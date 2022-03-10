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Кожен українець може протистояти агресії РФ: набув чинності закон, який дозволяє цивільним зі зброєю знищувати окупантів

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Кожен українець може протистояти агресії РФ: набув чинності закон, який дозволяє цивільним зі зброєю знищувати окупантів

З цивільних знімається відповідальність за використання вогнепальної зброї.

В Україні від сьогодні набув чинності Закон "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України". Відповідний Закон ухвалила Верховна Рада України 280 голосами «за» з 307 4 березня.

Законом встановлено:

  • Стаття 1. Кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.
  • Стаття 2. Застосування цивільними зброї, виданої Україною, прирівнується до Закону про застосування зброї військовослужбоцями.
  • Стаття 3. Цю зброю необхідно буде віддати до органів Нацполіції не пізніше, як за 10 днів по закінченню або війни, або воєнного стану в Україні.
  • Стаття 4. Протистояти агресії РФ можна за допомогою власної зброї.

Список дозволеної власної зброї:

— Іменна вогнепальна зброя

— Пістолети, револьвери, гвинтівки та гладкоствольна зброя

— Мисливська нарізна зброя

— Комбінована зброя

  • Стаття 5. З цивільних знімається відбовідальність за використання вогнепальної зброї (зі списку Статті 4) проти агресії РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі є остаточним доказом того, що відбувається геноцид українського народу. Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення ввечері 9 березня.

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