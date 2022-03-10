Кожен українець може протистояти агресії РФ: набув чинності закон, який дозволяє цивільним зі зброєю знищувати окупантів

Кожен українець може протистояти агресії РФ: набув чинності закон, який дозволяє цивільним зі зброєю знищувати окупантів

З цивільних знімається відповідальність за використання вогнепальної зброї.

В Україні від сьогодні набув чинності Закон "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України". Відповідний Закон ухвалила Верховна Рада України 280 голосами «за» з 307 4 березня.

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Законом встановлено:

Стаття 1. Кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.

Стаття 2. Застосування цивільними зброї, виданої Україною, прирівнується до Закону про застосування зброї військовослужбоцями.

Стаття 3. Цю зброю необхідно буде віддати до органів Нацполіції не пізніше, як за 10 днів по закінченню або війни, або воєнного стану в Україні.

Стаття 4. Протистояти агресії РФ можна за допомогою власної зброї.

Список дозволеної власної зброї:

— Іменна вогнепальна зброя

— Пістолети, револьвери, гвинтівки та гладкоствольна зброя

— Мисливська нарізна зброя

— Комбінована зброя

Стаття 5. З цивільних знімається відбовідальність за використання вогнепальної зброї (зі списку Статті 4) проти агресії РФ.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі є остаточним доказом того, що відбувається геноцид українського народу. Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення ввечері 9 березня.