Кожен українець може протистояти агресії РФ: набув чинності закон, який дозволяє цивільним зі зброєю знищувати окупантів

З цивільних знімається відповідальність за використання вогнепальної зброї.
В Україні від сьогодні набув чинності Закон "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України". Відповідний Закон ухвалила Верховна Рада України 280 голосами «за» з 307 4 березня.
Законом встановлено:
- Стаття 1. Кожен українець або особа, яка легально перебуває в Україні, може отримати зброю та боєприпаси від України та протистояти агресії РФ.
- Стаття 2. Застосування цивільними зброї, виданої Україною, прирівнується до Закону про застосування зброї військовослужбоцями.
- Стаття 3. Цю зброю необхідно буде віддати до органів Нацполіції не пізніше, як за 10 днів по закінченню або війни, або воєнного стану в Україні.
- Стаття 4. Протистояти агресії РФ можна за допомогою власної зброї.
Список дозволеної власної зброї:
— Іменна вогнепальна зброя
— Пістолети, револьвери, гвинтівки та гладкоствольна зброя
— Мисливська нарізна зброя
— Комбінована зброя
- Стаття 5. З цивільних знімається відбовідальність за використання вогнепальної зброї (зі списку Статті 4) проти агресії РФ.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі є остаточним доказом того, що відбувається геноцид українського народу. Про це голова держави сказав під час свого відеозвернення ввечері 9 березня.