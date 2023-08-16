Кожен "вкид" має мету: Юсов процитував Булгакова й попередив українців про інформаційні операції РФ

У розвідці попередили про підготовку інформаційно-психологічних операцій росіянами. Будь-який "вкид" має свою мету.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Перепрошую, але дозволю собі процитувати автора "Собачого серця" (Михайла Булгакова – ред.), хоча самого автора і його погляди не поділяю і не поважаю. Але цитата "никогда не читайте за обедом советских газет" і зараз дуже актуальна", – відзначає представник ГУР.

Слід дотримуватися інформаційної гігієни

Сьогодні низка російських телеграм-каналів повідомила про буцімто якесь рішення щодо ЗАЕС. Йдеться про ймовірний теракт на станції. Відповідно у нас починають це активно обговорювати.

"Є офіційні повідомлення сектора безпеки та оборони, визначених речників і цю інформацію ми можемо аналізувати й обговорювати. Паралельно з тим проти України продовжують реалізовуватись різноманітні інформаційно-психологічні операції", – зауважив представник ГУР.

Безумовно, враховуючи чутливість теми, будь-який "вкид" має перед собою певну мету. Саме тому, підкреслює Юсов, звичайна інформаційна гігієна надзвичайно важлива. Сьогодні Запорізька атомна станція продовжує бути під контролем окупантів. Україна уважно відстежує будь-які зміни, працює над вивченням і зривом планів ворога. Так, підстав для паніки немає і більше за останній час точно не стало.

"Рашисти, в тому числі і військові, залишаються на території станції. Роботи з підготовки до активних заходів на території станції були і раніше. На території станції перебувають не вихователі дитячих садочків, не вчителі і не письменники, там знаходяться озброєні військові, зокрема російська так звана Росгвардія. І, звичайно, вони відпрацьовують різні елементи, різні дії на території станції. Власне, це не новина", – резюмував Андрій Юсов.

Раніше зазначалося, що загарбники готуються до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях. У ГУР вважають, що туди завезуть росіян для імітації й постановки процесу. Натомість українці сприймають росіян як окупантів та ворогів, вони чекають на звільнення ЗСУ.

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